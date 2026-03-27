Après deux semaines d'hospitalisation pour une bronchopneumonie, l'ex-président brésilien Jair Bolsonaro a regagné vendredi son domicile pour purger en résidence surveillée sa peine de 27 ans de prison pour tentative de coup d'Etat.

Il peut recevoir des visites de sa famille, de ses avocats et de ses médecins (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

M. Bolsonaro, 71 ans, «vient tout juste de sortir de l'hôpital», a déclaré dans la matinée à des journalistes son cardiologue, Brasil Caiado, devant la clinique privée DF Star de Brasilia.

Des images publiées par la presse locale le montrent à son arrivée dans sa villa dans un lotissement de luxe de la capitale. L'ancien dirigeant d'extrême droite (2019-2022) avait été admis dans cet établissement pour une bronchopneumonie après un malaise accompagné d'une forte fièvre, de sueurs et de frissons, survenu alors qu'il était incarcéré au complexe pénitentiaire de Papuda, également à Brasilia.

Pour sa convalescence, Jair Bolsonaro a été autorisé à purger sa peine à domicile mais doit porter un bracelet électronique, et il lui est interdit d'utiliser un téléphone portable et les réseaux sociaux. Il peut en revanche recevoir des visites de sa famille, de ses avocats et de ses médecins.

Soins intensifs

Le juge de la Cour suprême Alexandre de Moraes lui a concédé mardi cette assignation à résidence pour raisons «humanitaires» et à titre temporaire, pour 90 jours renouvelables.

Ce magistrat avait rejeté auparavant plusieurs autres requêtes de ses avocats réclamant qu'il purge sa peine à domicile pour recevoir les soins nécessaires au vu de sa santé fragile.

Mais cette dernière hospitalisation, au cours de laquelle l'ex-président a passé plus d'une semaine en soins intensifs, a finalement changé la donne.

Selon ses médecins, l'infection respiratoire pour laquelle il s'est fait soigner est la conséquence d'un épisode de bronchoaspiration, un problème récurrent lié aux séquelles d'un coup de couteau reçu à l'abdomen lors d'un meeting de campagne en 2018.

Depuis, Jair Bolsonaro a subi de nombreuses opérations et souffre de crises de hoquet, parfois accompagnées de vomissements.

«Au vu des pathologies dont il souffre, son domicile est humainement plus sain», a affirmé le cardiologue Brasil Caiado mercredi.

Fils aîné candidat

En septembre, Jair Bolsonaro a été condamné par la Cour suprême pour avoir tenté de se maintenir au pouvoir malgré sa défaite électorale de 2022 face au président actuel de gauche Luiz Inacio Lula da Silva.

Après avoir passé une période en résidence surveillée, il a été incarcéré en novembre dans les locaux de la police fédérale à Brasilia pour avoir tenté d'endommager son bracelet électronique avec un fer à souder, un geste interprété par le juge Moraes comme une tentative de fuite.

L'ancien chef de l'Etat avait ensuite été transféré en janvier vers le complexe de Papuda.

À l'issue du délai de 90 jours fixé par le juge Moraes, une expertise médicale pourra être menée pour évaluer la nécessité ou non de prolonger ce placement en résidence surveillée.

Jair Bolsonaro était incarcéré quand il a adoubé en décembre son fils aîné, Flavio, comme candidat à la présidentielle d'octobre prochain.

Flavio Bolsonaro, actuellement sénateur, est au coude à coude dans les sondages avec Lula, qui compte briguer un quatrième mandat.