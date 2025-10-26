  1. Clients Privés
Accident en Argovie Un couple tente de tromper la police après une sortie de route

ATS

26.10.2025 - 15:58

Un véhicule s'est retrouvé dans un passage souterrain à la suite d'une sortie de route dimanche peu avant l'aube à Neuenhof (AG). En annonçant l'accident à la police, la passagère a déclaré être la conductrice à la place de son époux, fortement alcoolisé.

Après avoir dévalé un talus, le véhicule a fini sa course dans un passage souterrain (police AG).
Après avoir dévalé un talus, le véhicule a fini sa course dans un passage souterrain (police AG).
ATS

Keystone-SDA

26.10.2025, 15:58

26.10.2025, 16:04

Sur place, l'enquête a cependant vite révélé la tentative de tromperie de la femme: ce n'était pas elle qui conduisait, a indiqué dimanche la police cantonale argovienne. Ainsi les deux occupants du véhicule accidenté ont été dénoncés à la justice: l'automobiliste en était d'ébriété, dont le permis a été retiré, et sa passagère.

Peu avant 06h00, l'homme a perdu le contrôle de son véhicule électrique à la jonction de l'autoroute A1 en direction du centre-ville. La voiture a percuté le poteau d'un panneau de signalisation, démoli une barrière puis dévalé un talus avant de s'immobiliser dans un souterrain. Personne n'a été blessé, précise la police argovienne.

