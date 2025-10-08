  1. Clients Privés
Everest Soulagement pour les randonneurs piégés par la tempête de neige

ATS

8.10.2025 - 07:53

Tous les randonneurs piégés le week-end dernier par de fortes chutes de neige au pied du mont Everest côté tibétain (ouest de la Chine) ont été secourus, a rapporté l'agence Chine nouvelle mercredi matin.

Tous les randonneurs piégés le week-end dernier par de fortes chutes de neige au pied du mont Everest côté tibétain ont été secourus.
Tous les randonneurs piégés le week-end dernier par de fortes chutes de neige au pied du mont Everest côté tibétain ont été secourus.
ats

Keystone-SDA

08.10.2025, 07:53

Au total, ce sont 580 randonneurs et plus de 300 guides et accompagnateurs qui ont rallié la petite ville de Qudang pour s'y mettre à l'abri, a précisé Chine nouvelle, citant les autorités locales.

Des centaines de randonneurs se sont retrouvés bloqués par les intempéries au cours du week-end écoulé dans la vallée ou dans les campements sur les hauteurs au pied de l'Everest. Les autorités ont lancé des opérations de secours mobilisant des centaines de personnes aidées de chevaux et de yaks, à des altitudes de plusieurs milliers de mètres.

Les visiteurs ont afflué depuis le milieu de la semaine passée dans les montagnes de l'ouest de la Chine, à l'occasion de huit jours de vacances nationales qui prennent fin mercredi. Cette période voit une augmentation considérable de l'activité touristique.

Brusque tempête de neige. Everest: un millier d'alpinistes coupés du monde à 4'900 mètres!

Brusque tempête de neigeEverest: un millier d'alpinistes coupés du monde à 4'900 mètres!

