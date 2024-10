Le maire des Gets, en Haute-Savoie (F), et deux hommes sont soupçonnés de favoritisme après l'attribution d'un marché d'exploitation du domaine skiable, pour lequel l'ex-basketteur Tony Parker était candidat. Ils sont renvoyés en procès, selon le parquet de Bonneville.

Le procès se tiendra le 19 juin 2025, a précisé mardi le procureur Boris Duffau, confirmant une information du journal Le Parisien. Le maire Henri Anthonioz, son premier adjoint Simon Bergoend, ainsi que le directeur général des services de la commune, avaient été placés en garde à vue les 2 et 3 juillet.

L'édile est soupçonné de prise illégale d'intérêts, favoritisme et immixtion dans une fonction publique, ses deux collaborateurs de complicité dans ce dossier. Une enquête avait été ouverte par le parquet de Bonneville et menée par la Section de recherches de Chambéry après des signalements «réalisés successivement par l'association Anticor 74 et le préfet de Haute-Savoie», rappelle le procureur.

Offres dépouillées

La commune des Gets avait lancé en mai 2023 une procédure de nouvelle délégation de service public (DSP) pour l'exploitation de cette station familiale de moyenne montagne, jusqu'ici gérée par la Sagets. La commune des Gets est actionnaire majoritaire de cet exploitant historique des remontées mécaniques.

La procédure avait ensuite été annulée par la commune qui l'avait déclarée «sans suite» dans une délibération municipale. Les offres, dont celle de l'ex-basketteur Tony Parker concurrente de celle de la Sagets, avaient pourtant déjà été dépouillées.

L'ex-star du basket avait déposé un recours en référé-suspension devant le tribunal administratif de Grenoble pour contester l'éviction de sa société Infinity Nine Mountain. Mais il avait été débouté.

