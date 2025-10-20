  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Etats-Unis Sous Donald Trump, la capitale du pétrole renoue avec ses rêves d'Eldorado

Gregoire Galley

20.10.2025

Cowboys à cheval, voitures centenaires et chars ornés de pompes à pétrole: tous les cinq ans, la ville de Taft, épicentre de la ruée vers l'or noir en Californie, replonge le temps d'une parade dans ses heures de gloire, lors du festival «Oildorado».

Au festival «Oildorado», on y élit des «miss pétrole».
Au festival «Oildorado», on y élit des «miss pétrole».
AFP

Agence France-Presse

20.10.2025, 08:33

Mais pour cette édition, neuf mois après le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, la fête a un goût de revanche dans cette bourgade sur le déclin.

Le président américain promet de forer à tout-va aux Etats-Unis. De quoi faire miroiter aux 7.000 habitants une renaissance de l'industrie pétrolière, à rebours des objectifs climatiques de la Californie, qui prévoit d'abandonner les forages d'ici 2045.

«Je suis 100% satisfait du président Trump», confie à l'AFP Buddy Binkley. «Il exerce une bonne pression sur eux (les démocrates) pour qu'ils revoient leurs préjugés contre le pétrole.»

A 64 ans, cet ex-employé de Chevron arbore une casquette rouge «Make Oil Great Again» - «Rendre au pétrole sa grandeur» -, jouant sur la rhétorique du milliardaire républicain. Un slogan reproduit sur de nombreux chars de la parade.

«L'industrie pétrolière en Californie souffre pour des raisons politiques», estime M. Binkley. Avec Trump au pouvoir, le retraité «pense que cela pourrait revenir à ce que c'était avant.»

«Insurection Act». Donald Trump brandit de nouvelles menaces !

«Insurection Act»Donald Trump brandit de nouvelles menaces !

«Grands espoirs»

Située à environ 200 kilomètres au nord de Los Angeles, Taft a été fondée en 1910 sur l'un des plus grands champs de pétrole américains. Aujourd'hui encore, cette capitale de l'or noir reste entourée de milliers de pompes à pétrole dans le comté de Kern, région rurale qui fournit 70% du pétrole produit en Californie.

Surplombée par une tour de forage en bois qui a inspiré celle du film «There Will Be Blood», la ville finance écoles, pompiers et police grâce aux recettes fiscales tirées des hydrocarbures.

Son festival rappelant le Far West attire des milliers de personnes: on y élit des «miss pétrole», pendant que les meilleurs soudeurs, pilotes de grue et de tractopelles s'affrontent en compétition.

Mais derrière cette façade fière, la ville déprime. La production de pétrole décline depuis les années 80 en Californie et la transition énergétique poussée par la gauche accélère les angoisses. Ces dernières années, de nombreux habitants ont vu leurs voisins partir au Texas, où l'on fore plus librement.

Alors Donald Trump ravit ici, lorsqu'il retire les Etats-Unis de l'accord de Paris, supprime les obstacles pour forer sur les terres fédérales et offre des milliards de dollars d'allègements fiscaux à l'industrie pétrolière.

«J'ai de grands espoirs», sourit le maire de Taft, Dave Noerr. «Nous avons toutes les matières premières. Nous étions dans la mauvaise direction, maintenant nous avons un leadership qui va libérer notre potentiel.»

«Un grand pas en avant». L'Inde n'achètera plus de pétrole russe, assure Trump

«Un grand pas en avant»L'Inde n'achètera plus de pétrole russe, assure Trump

«Coincés dans le passé»

L'édile républicain applaudit l'offensive climatosceptique du président. Les financements pour l'éolien, le solaire et les sciences du climat sont rabotés et l'administration Trump tente de retirer à l'Agence fédérale de protection de l'environnement (EPA) son pouvoir de réguler les émissions de gaz à effet de serre.

«Nous devons remettre en question le récit dominant, et nous devons mettre à jour ces choses avec la science existante», avance M. Noerr, en niant le «changement climatique» - une expression qu'il n'utilise qu'entre guillemets.

La Californie, où 31 personnes sont mortes à Los Angeles en début d'année, lors d'incendies propagés par des rafales de 160 km/h dignes d'un ouragan, risque pourtant d'être parmi les premières victimes de ce révisionnisme climatique.

«Si tout le monde se comportait comme les États-Unis, le monde serait sur la voie d'un réchauffement de 4°C d'ici 2100», rappelle Paasha Mahdavi, politologue spécialiste des politiques environnementales à l'université de Californie à Santa Barbara.

Le comté de Kern, où l'agriculture reste le premier employeur, «serait dramatiquement affecté par l'augmentation de la sécheresse et des vagues de chaleur», pointe-t-il.

Des perspectives qui inquiètent Taylor Pritchett. A 31 ans, cette toiletteuse pour chiens s'alarme de l'importante pollution atmosphérique dans la région.

«Si j'avais un enfant, je ne voudrais pas l'élever dans le comté de Kern, (...) je voudrais déménager quelque part de plus propre», explique-t-elle. «Nous devons nous éloigner des énergies fossiles», estime-t-elle. Mais à Taft, «nous sommes un peu coincés dans le passé, très rétifs au changement.»

Les plus lus

La police vaudoise visée ? Une oeuvre controversée fait polémique à Lausanne
Giorgia Meloni défie les lois de la politique italienne
Un grave accident a eu lieu à l’aéroport de Hong Kong !
Un terrible incendie sème la mort à Lyon
Donald Trump brandit de nouvelles menaces !
Blâmée par Marlen Reusser, la lauréate du Tour de France riposte