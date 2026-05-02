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Une des premières compagnies low cost Spirit Airlines a entamé «l’arrêt progressif» de ses activités

Valérie Passello

2.5.2026

La compagnie aérienne américaine à bas coûts Spirit Airlines a annoncé samedi que tous ses vols avaient été annulés et qu'elle entamait «l'arrêt progressif» de ses activités après l’échec d’un possible plan de sauvetage de la Maison-Blanche.

Lancée en 1992, Spirit Airlines, connue pour ses avions jaune vif, est l'une des premières compagnies «low cost» du marché américain.
Lancée en 1992, Spirit Airlines, connue pour ses avions jaune vif, est l'une des premières compagnies «low cost» du marché américain.
KEYSTONE

Agence France-Presse

02.05.2026, 13:18

Le président américain Donald Trump avait évoqué fin avril un possible rachat par l'Etat fédéral pour sauver les milliers d’emplois de la compagnie, qui a déjà déposé son bilan à deux reprises en 2025.

Lancée en 1992, Spirit Airlines, connue pour ses avions jaune vif, est l'une des premières compagnies «low cost» du marché américain.

Selon des données du ministère américain des Transports, Spirit est la neuvième compagnie américaine en terme de passagers transportés, avec 28 millions de passagers entre février 2025 et janvier 2026. Elle employait un peu plus de 11.000 personnes en 2024.

La société mère de Spirit Airlines, Spirit Aviation Holdings, a indiqué dans un communiqué publié tôt samedi qu’elle avait «commencé un arrêt progressif et ordonné de ses activités, avec effet immédiat». «Tous les vols Spirit ont été annulés et les clients de Spirit ne doivent pas se rendre à l’aéroport», a déclaré la compagnie.

La page d’accueil du site de la compagnie affichait un message indiquant aux clients que «le service client n’est plus disponible». Mais la compagnie a précisé qu’elle traiterait les remboursements des tickets déjà achetés.

Selon le PDG de Spirit, Dave Davis, la compagnie était parvenue en mars à «un accord avec [ses] créanciers sur un plan de restructuration qui [lui] aurait permis de redevenir une entreprise viable».

Mais l’envolée des prix du kérosène depuis le début de la guerre au Moyen-Orient «ne [lui] a laissé d’autre choix que d’engager un arrêt progressif et ordonné de la société», explique M. Davis dans le communiqué.

«Pour maintenir l’activité, il aurait fallu des centaines de millions de dollars supplémentaires de liquidités que Spirit n’a tout simplement pas et n’a pas pu obtenir. C’est extrêmement décevant et ce n’est pas l’issue que nous souhaitions», conclut M. Davis.

hol/aks/chl/de/cpy

© Agence France-Presse

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