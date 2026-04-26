Vingt-deux moines sri-lankais ont été arrêtés dimanche à leur retour de Thaïlande à l'aéroport international près de Colombo avec 110 kilos d'un type de cannabis puissant, ont indiqué les autorités.

Les moines sont pour la plupart de jeunes étudiants issus de temples de tout le Sri Lanka et leurs vacances étaient parrainées par un homme d'affaires. (image prétexte - archives) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le groupe, qui rentrait au Sri Lanka après des vacances de quatre jours dans la capitale thaïlandaise, avait dissimulé dans ses bagages de la Kush – une variété puissante de cannabis d'origine végétale, a déclaré un porte-parole des douanes sri-lankaises.

«Chacun transportait environ cinq kilos de stupéfiants dissimulés dans des parois factices de leurs bagages», a indiqué le porte-parole, ajoutant que les moines avaient été remis à la police.

Ils doivent être traduits devant un magistrat plus tard dans la journée de dimanche.

De jeunes étudiants

Les moines sont pour la plupart de jeunes étudiants issus de temples de tout le Sri Lanka et leurs vacances étaient parrainées par un homme d'affaires.

Des responsables des douanes ont déclaré qu'il s'agissait de la plus importante saisie de Kush jamais réalisée dans le principal aéroport international de ce pays d'Asie du Sud.

L'année dernière, une Britannique de 21 ans a été arrêtée avec 46 kilos de drogue dans le même aéroport. Elle voyageait elle aussi de Bangkok à Colombo.

Les autorités sri-lankaises ont également procédé, ces dernières années, à plusieurs saisies de grosses cargaisons d'héroïne et d'autres stupéfiants introduits clandestinement à bord de petits bateaux de pêche.