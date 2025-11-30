  1. Clients Privés
20'000 logements détruits. Sri Lanka : au moins 159 morts dans le sillage du cyclone Ditwah

ATS

30.11.2025 - 05:51

Les catastrophes provoquées par le cyclone Ditwah en Asie ont fait au moins 159 morts et 203 disparus au Sri Lanka, a annoncé dimanche l'agence de gestion des catastrophes, dans un nouveau bilan. L'ouragan fait route vers l'Inde.

Il s'agit de la pire catastrophe naturelle au Sri Lanka depuis 2017.
ATS

Keystone-SDA

30.11.2025, 05:51

30.11.2025, 07:45

La capitale srilankaise Colombo est confrontée à d'importantes inondations. «Même si le cyclone est parti, de fortes pluies inondent actuellement les zones de faible altitude le long des rives du fleuve Kelani», a rapporté le centre de gestion des catastrophes (DMC).

Pluies torrentielles. Le bilan des inondations grimpe au Sri Lanka et en Indonésie

Pluies torrentiellesLe bilan des inondations grimpe au Sri Lanka et en Indonésie

Le président, Anura Kumara Dissanayake, a déclaré la veille l'état d'urgence, qui lui confère des pouvoirs étendus pour gérer la crise. L'armée a été déployée pour soutenir les opérations de secours.

Appel à l'aide internationale

Le Sri Lanka a également lancé un appel à l'aide internationale pour soutenir les quelque 833'000 déplacés, auxquels s'ajoutent 122'000 personnes prises en charge dans des refuges temporaires. Plus de 20'000 logements ont été détruits.

Selon les autorités, environ un tiers de la population est toujours privé d'électricité et d'eau courante. Il s'agit de la pire catastrophe naturelle dans le pays depuis 2017, quand des inondations et des glissements de terrain avaient tué plus de 200 personnes.

