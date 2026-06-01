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Drame au Sri-Lanka Un chauffeur ivre tue six personnes lors d'une fête bouddhiste

ATS

1.6.2026 - 06:48

Un chauffeur de camion en état d'ébriété a percuté une foule qui attendait de la nourriture gratuite en marge d'une fête bouddhiste au Sri-Lanka. Six personnes ont été tuées et sept autres blessées, a indiqué la police lundi.

Les victimes attendaient de recevoir de la nourriture distribuée dans le cadre de la fête bouddhiste de Vesak (cliché symbolique/Keystone archives).
Les victimes attendaient de recevoir de la nourriture distribuée dans le cadre de la fête bouddhiste de Vesak (cliché symbolique/Keystone archives).
ATS

Keystone-SDA

01.06.2026, 06:48

01.06.2026, 07:15

Le conducteur, âgé de 42 ans, a pris la fuite après l'accident survenu dimanche soir à Meegoda, dans le district de Colombo (ouest). Il a ensuite été arrêté. Des tests d'alcoolémie ont confirmé qu'il était en état d'ébriété, a précisé la police.

Thurgovie. Une femme en fauteuil roulant mortellement fauchée par un train sur un passage à niveau

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Les victimes attendaient de recevoir de la nourriture distribuée dans le cadre de la fête bouddhiste de Vesak. Le Sri Lanka enregistre environ 3000 décès sur les routes chaque année.

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