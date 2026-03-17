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Local des scouts Important incendie à St-Maurice  - Deux mineurs interpellés

ATS

17.3.2026 - 16:35

Le local des scouts de St-Maurice est parti en fumée, dans la nuit de lundi à mardi. Un important incendie en est la cause. Deux mineurs ont été interpellés après les faits. Aucun blessé n’est à déplorer.

L'incendie a pris au milieu de la nuit et a totalement ravagé le local des scouts de St-Maurice.
L'incendie a pris au milieu de la nuit et a totalement ravagé le local des scouts de St-Maurice.
ATS

Keystone-SDA

17.03.2026, 16:35

17.03.2026, 16:43

Peu après 03h00, la Centrale d’engagement de la Police cantonale valaisanne a été informée d’un important dégagement de fumée et de flammes provenant d’un local situé à St-Maurice.

Rapidement sur place, les pompiers ont entrepris les opérations d’extinction. Le sinistre a pu être maîtrisé au petit matin. Le local des scouts a toutefois été entièrement détruit par l’incendie.

Des soupçons sur deux adolescents

Peu après les faits, deux mineurs de nationalité suisse, âgés de 14 et 16 ans, ont été interpellés par la police municipale de Monthey alors qu’ils circulaient à bord d’un véhicule à Lavey. Ils sont soupçonnés d’être impliqués dans ce sinistre.

L'incendie a pris au milieu de la nuit et a totalement ravagé le local des scouts de St-Maurice.
L'incendie a pris au milieu de la nuit et a totalement ravagé le local des scouts de St-Maurice.
SDIS des Fortifications / Facebook

L’intervention a mobilisé 18 sapeurs-pompiers du SDIS des Fortifications (Service de défense incendie et de secours de Lavey-Morcles et St-Maurice), des hommes du CSI de Monthey, des patrouilles de la Police cantonale valaisanne, de la police municipale de Monthey et une ambulance de l’OCVS144, engagée à titre préventif.

Le Tribunal des mineurs a ouvert une instruction.

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