L'auteur de coups de couteau lors d'une bagarre à St-Maurice (VS) en 2023 a été condamné à 85 mois de prison. Le Tribunal de Martigny l'a reconnu coupable de tentative de meurtre. Le Bas-Valaisan a d'ores et déjà choisi de faire appel.

Le Tribunal de Martigny a dû juger deux hommes qui ont dérapé au terme d'une soirée avinée. ATS

Keystone-SDA ATS

Les faits se sont déroulés dans la nuit du 29 janvier 2023. Après avoir consommé de l'alcool dans plusieurs lieux publics de Saint-Maurice, deux hommes ont eu une altercation en pleine rue.

La future victime de la tentative de meurtre a d'abord asséné une gifle et deux coups de poing à l'autre fêtard, le frappant également avec une chope de bière. Le tribunal l'a acquitté des faits. Il a ainsi validé la notion de légitime défense plaidée par Me Azzedine Diab. Contacté par Keystone-ATS, l'avocat a choisi de ne pas prendre position sur ce verdict, n'ayant pu s'entretenir avec son client.

«Un menteur et un manipulateur»

Touché à plusieurs reprises, l'autre individu a alors poignardé son comparse, le touchant à l'épaule gauche. La blessure a nécessité la pause de quatre points de suture. La victime a également été touchée à l'épaule droite, occasionnant une plaie de 8 à 10 cm qui a provoqué des lésions vasculo-nerveuses et huit arrêts cardio-respiratoires.

Devant le tribunal, lundi, l'homme avait dit pas détenir de couteau, ne pas avoir tenté de poignarder son camarade du soir et ne pas être un amateur d'armes blanches. Le tribunal ne l'a pas cru. «Il n'a pas pris conscience de la gravité de ses actes. C'est un homme qui a tendance à mentir et à manipuler pour éviter de devoir assumer», avait estimé le procureur Frédéric Gisler lors de son réquisitoire.

Une peine d'ensemble

Le représentant du ministère public avait requis une peine globale de 10 ans de prison ferme, tenant notamment compte de deux précédentes condamnations, assorties du sursis: l'une sur sol vaudois, l'autre pour une vente de 10 grammes de haschich dans le Bas-Valais. La cour a effectivement choisi de condamner l'auteur des coups de couteau à une peine globale, mais de 85 mois. Il devra aussi verser à sa victime 17'500 francs pour tort moral.

L’homme devra suivre un traitement ambulatoire consistant dans un traitement psychiatrique ou psychothérapeutique, parallèlement à un suivi addictologique avec des contrôles d'abstinence aléatoires.Par contre, il a été constaté la prescription des chefs d’accusation de violation simple des règles de la circulation routière et de violation des obligations en cas d’accident pour un délit de fuite réalisé, à Martigny, en 2022, après un accrochage.

Appel d'ores et déjà annoncé

Dans l'affaire des coups de couteau, l'avocat de l'accusé avait plaidé «la défense excusable». Jean-Luc Addor avait estimé que son client ne devait être condamné que pour lésion corporelle grave et à une peine lui permettant de sortir de prison après 34 mois passés en détention préventive. L'avocat n'a pas été suivi par la cour.

«Mon client a été jugé pour son casier», a déclaré Me Addor à Keystone-ATS, annonçant le souhait de son mandant de faire appel de son jugement.«Le tribunal a retenu la tentative de meurtre. Nous ne partageons pas cette vision. Mon client n'a jamais voulu tuer. Une mise en danger de la vie d'autrui peut être englobée dans une notion de lésions corporelles graves. Quant à la quantité de la peine retenue, elle est très longue pour un homme qui a déjà passé 34 mois en détention avant jugement», a-t-il ajouté.

Un suivi psychothérapeutique

Concernant l'autre protagoniste de l'affaire, le tribunal l'a tout de même condamné à une peine de 30 jours-amende à 30 francs avec sursis durant deux ans et à une amende de 200 francs pour avoir offert à des tiers du cannabis et en avoir cultivé pour sa consommation propre.

Durant son délai d’épreuve, l’homme devra se soumettre à un travail psychothérapeutique autour de la gestion des impulsions, des conséquences de ses actes et d'une meilleure reconnaissance de ses spécificités de fonctionnement, précise le Tribunal de Martigny, dans son jugement.