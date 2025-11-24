Une bagarre à St-Maurice s'est terminée avec des coups de couteau, en 2023. L'un des protagonistes a dû répondre de tentative de meurtre, lundi, devant le Tribunal de Martigny. Il risque 10 ans de prison. L'autre individu était accusé de lésion corporelle simple.

Le Tribunal de Martigny a dû juger deux hommes qui ont dérapé au terme d'une soirée avinée. ATS

Keystone-SDA ATS

Les faits se sont produits dans la nuit du 29 janvier 2023. Après avoir consommé de l'alcool dans plusieurs lieux publics de Saint-Maurice, deux hommes ont pris la direction de la gare, à pied. Une altercation a alors éclaté.

La future victime de la tentative de meurtre a d'abord asséné une baffe et deux coups de poing à l'autre fêtard, le frappant également avec une chope de bière de cinq décilitres.

L'autre comparse a alors réagi en sortant un couteau. Après avoir déployé une lame de 8,4 cm, il a poignardé son camarade de soirée, le touchant à l'épaule gauche. La blessure a nécessité la pause de quatre agrafes. La victime a également été touchée à l'épaule droite, occasionnant une plaie de 8 à 10 cm ayant provoqué des lésions vasculo-nerveuses et huit arrêts cardio-respiratoires.