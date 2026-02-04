  1. Clients Privés
Indisponible «durant plusieurs jours» Stéphane Ganzer hospitalisé suite à un accident de ski

ATS

4.2.2026 - 15:52

Le canton du Valais a annoncé mercredi que le conseiller d'Etat Stéphane Ganzer est hospitalisé suite à un accident de ski. Le chef du Département de la sécurité, des institutions et du sport (DSIS) doit se faire opérer et sera indisponible «durant plusieurs jours».

Le chef du Département de la sécurité, des institutions et du sport (DSIS) est hospitalisé et doit se faire opérer. Il sera indisponible pendant plusieurs jours. (image d'archive)
La chancellerie a communiqué l'information mercredi sur son site internet. «Son état nécessite une opération qui engendrera une indisponibilité durant plusieurs jours», indique le canton.

Selon la règle en vigueur, le conseiller d'Etat sera remplacé, comme c'est le cas lors d'absence ou d'empêchement. «Dans le cas présent, Franz Ruppen, chef du Département de la mobilité, du territoire et de l’environnement (DMTE) lui suppléera et assurera la continuité du traitement des dossiers jusqu’à mi-février»

