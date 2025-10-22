  1. Clients Privés
Stadler mandaté Un coup de neuf entre Montreux et les Rochers-de-Naye

ATS

22.10.2025 - 12:16

Le constructeur de matériel roulant et équipementier de lignes ferroviaires Stadler Rail a été mandaté par la compagnie Transports Montreux-Vevey-Riviera (MVR) pour moderniser la liaison entre Montreux et Les-Rochers-de-Naye.

Stadler Rail déploiera son système CBTC Nova pro sur les onze kilomètres de voie unique entre Montreux et les Rochers de Naye. (archive)
Stadler Rail déploiera son système CBTC Nova pro sur les onze kilomètres de voie unique entre Montreux et les Rochers de Naye. (archive)
ATS

Keystone-SDA

22.10.2025, 12:16

22.10.2025, 12:51

Stadler Rail déploiera donc son système CBTC Nova pro sur les onze kilomètres de voie unique, dans les huit gares principales, ainsi que dans le futur nouveau dépôt de la voie touristique des Préalpes vaudoises, précise un communiqué diffusé mercredi.

L'industriel thurgovien avait déjà remporté en mai un appel d'offres des MVR portant sur huit automotrices à crémaillères destinées à circuler sur ce même tronçon à compter de 2029.

