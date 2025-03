Un employé des remontées mécaniques de la station haut-valaisanne de la Lauchernalp a été grièvement blessé mercredi. Il a chuté à la suite d'une collision entre le câble de treuil d'une dameuse et le télésiège sur lequel il avait pris place.

Un collaborateur des remontées mécaniques de la Lauchernalp a été grièvement blessé lorsqu'un télésiège s'est décroché et a chuté (photo d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

Après avoir reçu les premiers soins sur place par une équipe de secours d'Air Zermatt, l'employé de 23 ans a été transporté à l'hôpital de l'Ile à Berne avec de «graves blessures», indique la police valaisanne.

Selon les premiers éléments de l'enquête, l'employé se trouvait sur le télésiège Stafel-Gandegg. Au même moment, un collègue s'occupait de la préparation des pistes avec une dameuse. Le véhicule était alors relié à un câble de treuil.

Pour des raisons encore inconnues, un contact s'est produit entre le câble du treuil et le télésiège qui descendait vers la vallée et sur lequel se trouvait la victime. Suite à la collision, le télésiège s'est décroché et a chuté au sol.

Le Ministère public a ouvert une instruction avec le Service suisse d'enquête de sécurité (SESE) pour déterminer les circonstances de l'accident. En raison de cette enquête, l'exploitation des remontées mécaniques de la Lauchernalp à partir de Stafel est suspendue «jusqu'à nouvel ordre», poursuit le communiqué.