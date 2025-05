La maire de Strasbourg Jeanne Barseghian (EELV) a jugé «inacceptable» et «fermement condamné les méthodes employées par les forains». Ces derniers ont empêché la tenue du conseil municipal lundi pour manifester contre l'annulation de la fête foraine.

La maire de Strasbourg Jeanne Barseghian estime qu'on doit "exprimer ses désaccords dans les règles républicaines et (...) démocratiques" (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

«C'est parfaitement inacceptable, c'est une entrave à la vie démocratique», a dénoncé lors d'un point presse Jeanne Barseghian qui a ajouté qu'on devait «exprimer ses désaccords dans les règles républicaines et (...) démocratiques».

Le conseil municipal, qui devait se tenir à 10h00, a été reporté une première fois à 14h00, puis à 18h00, en raison d'un blocage organisé par des forains qui contestent l'annulation des deux prochaines éditions de la Foire Saint-Jean décidée par la mairie.

«Il est important que notre assemblée puisse siéger et ne soit pas empêchée par des faits de violence. Il y a des bonbonnes de gaz devant le centre administratif. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du niveau de violence que ça représente devant une instance démocratique», a déploré l'édile. Elle a reçu une délégation de forains à la mi journée.

Lundi matin, des palettes et des pneus brûlaient devant le centre administratif, a constaté un journaliste de l'AFP. Une centaine de personnes ont manifesté, selon la préfecture.

Faute de site convenable pouvant accueillir les manèges et les stands de la foire de la Saint-Jean qui a lieu au début de l'été, et dans l'attente de l'aménagement d'un nouveau, prévu pour 2027, la municipalité avait décidé de ne pas maintenir les éditions de 2025 et 2026.