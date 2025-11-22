  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Stupeur à Strasbourg Des écoliers découvrent un bout de doigt humain dans la cour!

ATS

22.11.2025 - 05:22

Des élèves d'une école primaire à Strasbourg ont eu la surprise de trouver vendredi, dans leur cour de récréation, un morceau de doigt humain. Il appartient à un homme qui l'a perdu en tentant d'escalader un grillage, la nuit précédente.

Des élèves d'une école primaire à Strasbourg ont eu la surprise de trouver vendredi, dans leur cour de récréation, un morceau de doigt humain. (image d'illustration)
Des élèves d'une école primaire à Strasbourg ont eu la surprise de trouver vendredi, dans leur cour de récréation, un morceau de doigt humain. (image d'illustration)
KEYSTONE

Keystone-SDA

22.11.2025, 05:22

22.11.2025, 07:09

«Dans un premier temps, la proximité de la période d'Halloween a pu faire penser qu'il s'agissait d'une imitation en plastique et c'est cette explication qui a été donnée aux enfants», a indiqué Philippe Buttani, directeur général du groupe scolaire privé Le Gymnase.

Cependant, «il s'est rapidement avéré que ce doigt était malheureusement bien d'origine humaine», a ajouté le responsable, dans un message écrit diffusé à tous les parents et consulté par l'AFP.

Dépêchée sur place, la police a établi que le doigt appartenait à un jeune homme né en 2004 qui a été hospitalisé après s'être blessé en tentant d'escalader un grillage donnant sur la cour de l'établissement, a précisé à l'AFP Jean Hayet, le directeur interdépartemental de la police nationale (DIPN) du Bas-Rhin.

L'homme était «manifestement fortement alcoolisé» au moment de l'accident, et «l'établissement va porter plainte pour cette tentative d'intrusion», a indiqué M. Buttani.

L'équipe de direction a réuni les élèves de primaire et des classes de 6e et 5e, scolarisés sur ce site, pour les informer de cet «incident hors du commun» et éviter la propagation de fausses rumeurs. «Les enfants ont compris que personne n'avait cherché à leur faire du mal», a assuré le directeur.

Les plus lus

Lausanne: petite victoire pour le policier qui avait créé un groupe WhatsApp raciste
Spiridon II introuvable : le cargo aux 3'000 bovins a disparu des radars
Tronçonné par des vandales, le Sycamore Gap tree prend sa revanche!
Assaut d'amabilités entre Trump et Mamdani
L'Assemblée rejette à la quasi-unanimité le budget
L'Italie pleure une immense chanteuse à la voix de velours