Des élèves d'une école primaire à Strasbourg ont eu la surprise de trouver vendredi, dans leur cour de récréation, un morceau de doigt humain. Il appartient à un homme qui l'a perdu en tentant d'escalader un grillage, la nuit précédente.

Keystone-SDA ATS

«Dans un premier temps, la proximité de la période d'Halloween a pu faire penser qu'il s'agissait d'une imitation en plastique et c'est cette explication qui a été donnée aux enfants», a indiqué Philippe Buttani, directeur général du groupe scolaire privé Le Gymnase.

Cependant, «il s'est rapidement avéré que ce doigt était malheureusement bien d'origine humaine», a ajouté le responsable, dans un message écrit diffusé à tous les parents et consulté par l'AFP.

Dépêchée sur place, la police a établi que le doigt appartenait à un jeune homme né en 2004 qui a été hospitalisé après s'être blessé en tentant d'escalader un grillage donnant sur la cour de l'établissement, a précisé à l'AFP Jean Hayet, le directeur interdépartemental de la police nationale (DIPN) du Bas-Rhin.

L'homme était «manifestement fortement alcoolisé» au moment de l'accident, et «l'établissement va porter plainte pour cette tentative d'intrusion», a indiqué M. Buttani.

L'équipe de direction a réuni les élèves de primaire et des classes de 6e et 5e, scolarisés sur ce site, pour les informer de cet «incident hors du commun» et éviter la propagation de fausses rumeurs. «Les enfants ont compris que personne n'avait cherché à leur faire du mal», a assuré le directeur.