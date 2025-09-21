  1. Clients Privés
Strasbourg Un mort et huit blessés dans l'incendie d'un immeuble

ATS

21.9.2025 - 13:07

L'incendie d'un immeuble à Strasbourg a causé la mort samedi soir d'un homme, a-t-on appris dimanche auprès des pompiers. Huit autres habitants ont été pris en charge par les secours en urgence relative.

Au total 59 sapeurs-pompiers, équipés d'une trentaine d'engins, ont été engagés sur ce sinistre, qui s'est déclaré vers 18h40 samedi (photo d’illustration).
Au total 59 sapeurs-pompiers, équipés d'une trentaine d'engins, ont été engagés sur ce sinistre, qui s'est déclaré vers 18h40 samedi (photo d’illustration).
IMAGO/ZUMA Press Wire

Keystone-SDA

21.09.2025, 13:07

21.09.2025, 13:11

«Notre ville est aujourd'hui endeuillée», a écrit dimanche matin sur Facebook la maire écologiste de Strasbourg, Jeanne Barseghian, qui a exprimé sa «profonde solidarité» à la famille et aux proches de la victime. L'édile a aussi salué «l'élan de solidarité des habitants (du quartier) de Koenigshoffen qui, dans l'urgence, ont apporté aide et réconfort aux victimes en détresse».

Les pompiers ont retrouvé le corps de la victime décédée au 2e étage de l'immeuble. Son chien est également mort. Selon le quotidien régional les Dernières Nouvelles d'Alsace (DNA), il s'agit d'un homme d'une cinquantaine d'années, en fauteuil roulant.

Piste criminelle envisagée

Au total 59 sapeurs-pompiers, équipés d'une trentaine d'engins, ont été engagés sur ce sinistre, qui s'est déclaré vers 18h40 samedi.

Confrontés à «un embrasement généralisé du bâtiment», ils ont dû procéder au sauvetage d'une personne qui s'était réfugiée sur le toit, a précisé sur place le lieutenant-colonel Pierre-Jean Cheze, officier de permanence des sapeurs-pompiers du Bas-Rhin, selon des propos retransmis sur LCI. Selon les DNA, la piste criminelle est privilégiée. Sollicité par l'AFP, le parquet de Strasbourg n'a pas répondu dans l'immédiat.

