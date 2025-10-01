Stupeur à Munich : l’Oktoberfest fermée après un incendie et une explosion !

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Au moins un mort... Stupeur à Munich : l’Oktoberfest fermée après un incendie et une explosion !

ATS

1.10.2025 - 10:27

La célèbre fête de la bière Oktoberfest est fermée jusqu'au moins 17h00 mercredi, ont confirmé les autorités munichoises. La police bavaroise enquête sur une alerte à la bombe après une explosion dans une habitation de cette ville du sud de l'Allemagne.

Keystone-SDA

01.10.2025, 10:27

01.10.2025, 11:43

La police a indiqué que des engins explosifs avaient été découverts dans un immeuble résidentiel du nord de Munich où l'incident s'est produit, et qu'elle enquêtait sur un éventuel lien avec Fête de la bière qui se tient près du centre de la capitale bavaroise.

«La Fête de la bière restera fermée provisoirement jusqu'à 17h00 en raison d'une alerte à la bombe liée à une explosion dans le nord de Munich», a annoncé l'Oktoberfest sur son site. «Des liens possibles avec d'autres sites à Munich sont également examinés», a déclaré de son côté la police sur X. "

«D'après les premiers éléments de l'enquête, l'immeuble résidentiel (dans le nord de la ville, ndlr) a été incendié après un conflit familial», a indiqué la police. Un blessé avait été retrouvé et il est entretemps décédé. Une personne est portée disparue, que la police dit ne pas estimer dangereuse.

Le maire de Munich, Dieter Reiter, a déclaré mercredi matin au conseil municipal qu'une alerte à la bombe avait été lancée contre l'Oktoberfest, rapporte le Süddeutsche Zeitung. Cette alerte serait liée à l'explosion. Selon le maire, l'auteur aurait laissé une lettre.

L'évènement, qui se tient cette année du 20 septembre au 5 octobre, est considéré comme la plus grande fête foraine du monde. Il a accueilli 6,7 millions de visiteurs en 2024.

L'Oktoberfest c'est quoi ?

L'Oktoberfest c'est quoi ?

De fin septembre à début octobre, l'Allemagne est en fête. L'Oktoberfest n'est pas la fête nationale allemande, mais elle s'en rapproche presque. Découvrez l'histoire de cette fête de deux semaines, devenue mythique à travers le monde.

07.10.2024

Les plus lus

Touriste valaisan déchaîné ? Il attaque une guide suisse en Islande
«On m'a emmenée dans une pièce avec le prêtre, et c'est là que...»
Stupeur à Munich : l’Oktoberfest fermée après un incendie et une explosion !
Belinda Bencic s'en prend à Coco Gauff : «Personne ne te parle !»
Faillite d'une entreprise de Martigny : Constantin sur le banc des accusés !
Le «shutdown» : la plaie que les États-Unis ne savent pas guérir