Stupeur à Munich : l’Oktoberfest fermée après un incendie et une explosion !

La célèbre fête de la bière Oktoberfest est fermée jusqu'au moins 17h00 mercredi, ont confirmé les autorités munichoises. La police bavaroise enquête sur une alerte à la bombe après une explosion dans une habitation de cette ville du sud de l'Allemagne.

Fête de la bière fermée à Munich: l'homme à l'origine de l'explosion a écrit une lettre laissant entendre que d'autres explosifs seraient répartis dans la ville pic.twitter.com/JjtH23qobo — BFMTV (@BFMTV) October 1, 2025

Keystone-SDA ATS

La police a indiqué que des engins explosifs avaient été découverts dans un immeuble résidentiel du nord de Munich où l'incident s'est produit, et qu'elle enquêtait sur un éventuel lien avec Fête de la bière qui se tient près du centre de la capitale bavaroise.

«La Fête de la bière restera fermée provisoirement jusqu'à 17h00 en raison d'une alerte à la bombe liée à une explosion dans le nord de Munich», a annoncé l'Oktoberfest sur son site. «Des liens possibles avec d'autres sites à Munich sont également examinés», a déclaré de son côté la police sur X. "

«D'après les premiers éléments de l'enquête, l'immeuble résidentiel (dans le nord de la ville, ndlr) a été incendié après un conflit familial», a indiqué la police. Un blessé avait été retrouvé et il est entretemps décédé. Une personne est portée disparue, que la police dit ne pas estimer dangereuse.

Le maire de Munich, Dieter Reiter, a déclaré mercredi matin au conseil municipal qu'une alerte à la bombe avait été lancée contre l'Oktoberfest, rapporte le Süddeutsche Zeitung. Cette alerte serait liée à l'explosion. Selon le maire, l'auteur aurait laissé une lettre.

L'évènement, qui se tient cette année du 20 septembre au 5 octobre, est considéré comme la plus grande fête foraine du monde. Il a accueilli 6,7 millions de visiteurs en 2024.