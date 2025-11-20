  1. Clients Privés
Inspirés par le Louvre ? Stupeur au Musée romain de Lausanne-Vidy : des malfrats volent des pièces d'or !

ATS

20.11.2025 - 14:40

Le Musée romain de Lausanne-Vidy a été cambriolé. Deux individus ont pénétré mardi dans le bâtiment peu avant sa fermeture et ont emporté plusieurs dizaines de pièces d'or à valeur archéologique après avoir immobilisé le gardien. Les auteurs sont toujours en fuite.

Deux individus ont pénétré dans le Musée romain de Lausanne-Vidy peu avant sa fermeture (archives).
Deux individus ont pénétré dans le Musée romain de Lausanne-Vidy peu avant sa fermeture (archives).
ATS

Keystone-SDA

20.11.2025, 14:40

20.11.2025, 15:51

«A ce stade, un inventaire est en cours afin de déterminer le nombre exact de pièces dérobées et d'identifier d'éventuels autres biens manquants. S'agissant d’objets à valeur archéologique, le montant du préjudice n'est pour l'heure pas établi», a indiqué jeudi la police municipale lausannoise. Le musée a été fermé mercredi pour les besoins de l'enquête et a réouvert jeudi.

Entrée normale

Les faits se sont déroulés à partir de 16h45 mardi. Deux hommes sont entrés au musée romain après avoir normalement acheté leurs billets d'entrée au guichet. Selon les premiers éléments de l'enquête, juste avant la fermeture de l'établissement prévue à 18h00 et à un moment où les derniers visiteurs avaient quitté les lieux, les deux individus ont agressé et immobilisé le gardien, relate la police.

Ils ont ensuite fracturé une vitrine sécurisée et se sont emparés de plusieurs pièces d'or qui y étaient exposées. Après que les auteurs ont pris la fuite, le gardien a pu activer l'alarme-agression, déclenchant l'intervention de la police.

Le collaborateur du musée, un Suisse de 64 ans, a été entendu par les enquêteurs. Malgré les circonstances, il est sain et sauf, selon la police. Aucune autre personne, visiteur ou membre du personnel, n'était présente au moment des faits. La Ville de Lausanne a mis en place un soutien psychologique pour l'ensemble du personnel du musée.

Plaintes pénales

Le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre inconnus pour brigandage et dommage à la propriété. Il a confié les investigations à la police judiciaire de Lausanne.

Le collaborateur molesté et la Ville de Lausanne ont déposé chacun une plainte pénale. Le Canton de Vaud, propriétaire des pièces dérobées, fera prochainement de même, toujours selon la police.

Ce brigandage a nécessité l'engagement d'un important dispositif policier. Cinq patrouilles de la police municipale de Lausanne sont intervenues, appuyées par des patrouilles de la police cantonale et des polices communales vaudoises. La brigade canine et la brigade de police scientifique de la police cantonale vaudoise ont également été engagées.

Inspirés par le Louvre ?

Toutes proportions gardées, ce cambriolage n'est pas sans rappeler celui du Louvre à Paris, il y a un mois. Un commando avait installé un camion-élévateur au pied du musée, dans le centre de la capitale française, permettant à deux hommes de pénétrer dans une galerie. Après avoir brisé une fenêtre et les vitrines, les malfaiteurs étaient repartis avec huit bijoux à bord de scooters.

L'enquête se poursuit pour retrouver les joyaux dérobés, d'une valeur de 88 millions d'euros. Quatre suspects ont été mis en examen et écroués.

Archive sur le Louvre

Vol de bijoux au Louvre,deux suspects en garde à vue.

Vol de bijoux au Louvre,deux suspects en garde à vue.

Une semaine après le vol spectaculaire de huit joyaux de la couronne de France en quelques minutes au musée du Louvre, deux hommes soupçonnés d'avoir fait partie du commando ont été placés en garde à vue mais les bijoux restent toujours introuvables.

27.10.2025

