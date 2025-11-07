  1. Clients Privés
Etats-Unis Stupeur dans le Bureau ovale ! Un homme s’écroule sous les yeux de Trump

Gregoire Galley

7.11.2025

Un représentant d'une société pharmaceutique a fait un malaise jeudi pendant un événement consacré au prix des médicaments, en présence de Donald Trump dans le Bureau ovale.

Agence France-Presse

07.11.2025, 08:47

Alors que le patron de l'un des laboratoires conviés pour annoncer une baisse du tarif de traitements phares contre l'obésité faisait une déclaration, un homme s'est affaissé derrière lui.

Le président américain, qui était assis, s'est levé. Il s'est tenu debout derrière son bureau pendant que plusieurs personnes allaient porter assistance à cet homme, dont l'identité n'est pas connue.

«Le représentant de l'une des entreprises s'est évanoui. Le service médical de la Maison Blanche est rapidement intervenu et ce monsieur va bien», a fait savoir ensuite la porte-parole de l'exécutif américain, Karoline Leavitt. L'événement a été interrompu et a repris environ une heure plus tard.

Archive sur Donald Trump

Trump démolit une partie de la Maison Blanche pour construire sa salle de bal

Trump démolit une partie de la Maison Blanche pour construire sa salle de bal

Une partie de la Maison Blanche a été démolie lundi pour construire la future salle de bal de Donald Trump, marquant le début de l'un des plus gros chantiers du célèbre édifice depuis plus d'un siècle.

23.10.2025

