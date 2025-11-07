Stupeur dans le Bureau ovale ! Un homme s’écroule sous les yeux de Trump

Un représentant d'une société pharmaceutique a fait un malaise jeudi pendant un événement consacré au prix des médicaments, en présence de Donald Trump dans le Bureau ovale.

Agence France-Presse Gregoire Galley

Alors que le patron de l'un des laboratoires conviés pour annoncer une baisse du tarif de traitements phares contre l'obésité faisait une déclaration, un homme s'est affaissé derrière lui.

Le président américain, qui était assis, s'est levé. Il s'est tenu debout derrière son bureau pendant que plusieurs personnes allaient porter assistance à cet homme, dont l'identité n'est pas connue.

«Le représentant de l'une des entreprises s'est évanoui. Le service médical de la Maison Blanche est rapidement intervenu et ce monsieur va bien», a fait savoir ensuite la porte-parole de l'exécutif américain, Karoline Leavitt. L'événement a été interrompu et a repris environ une heure plus tard.

