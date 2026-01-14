Stupeur dans une station française : un bolide dévale une piste de ski !

Dimanche dernier, un automobiliste a roulé sur une piste de ski à vive allure aux Houches en Haute-Savoie. Filmée par un amateur de peau de phoque, cette séquence a suscité l’indignation.

Un bolide a dévalé une piste de ski aux Houches dimanche dernier. Capture d’écran Facebook

Rédaction blue News Gregoire Galley

La scène a eu lieu vers 17h45. Croyant certainement que la piste était fermée, un automobiliste a contourné les barrières de sécurité afin de s’élancer sur la piste de ski. Ce comportement aurait pu avoir des conséquences dramatiques puisque cette partie du domaine skiable des Houches est ouverte jusqu'à 21 heures pour les skieurs en randonnée, selon un arrêté municipal.

Des images du bolide dévalant la piste ont d’ailleurs été immortalisées par un skieur en randonnée. «L'automobiliste a d'abord remonté la piste. Au bout de quelques minutes, je vois la lumière de ses phares à travers les arbres et j'entends le moteur. C'est à ce moment-là , quand il redescend la piste, que je décide de le filmer», explique le skieur dans des propos relayés par «Franceinfo».

Directeur du domaine skiable des Houches, Michel Cugier a été exaspéré par ce qu’il a découvert sur cette vidéo : «Ça m'a glacé le sang de voir ça. J'ai halluciné car, à cette heure-là, les skieurs peuvent défiler par dizaines sur cet itinéraire. Même sans skieurs, il aurait pu y avoir une dameuse, des salariés de la station ou encore des restaurateurs qui ont le droit de circuler à motoneige sur cette piste.» Avant d’ajouter : «C'est un comportement très dangereux. À cette vitesse et sur de la neige, je ne suis pas sûr que l'automobiliste aurait pu éviter quelqu'un qui se serait situé sur son passage.»

Michel Cugier a immédiatement averti la mairie des Houches tandis que la police de Chamonix enquête activement pour identifier l’auteur des faits.