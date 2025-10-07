Stupeur en Allemagne ! Une maire fraichement élue poignardée

La maire d'une petite ville d'Allemagne de l'ouest, tout juste élue fin septembre, a été poignardée mardi selon les médias allemands. Le chancelier Friedrich Merz dénonce un «acte odieux».

L'élue aurait été attaquée devant son domicile (image symbolique). ATS

Keystone-SDA ATS

«Nous craignons pour la vie» de la social-démocrate Iris Stalzer, a déclaré sur X le dirigeant allemand, alors que plusieurs médias, sans citer de sources identifiées, décrivent l'élue comme ayant été grièvement blessée après avoir été attaquée devant son domicile de Herdecke, près de Dortmund (nord-ouest).

«Il y a quelques minutes, on a appris que la maire à peine élue Iris Stalzer a été poignardée à Herdecke», a confirmé Matthias Miersch, chef des députés du SPD, lors d'un point presse en début d'après-midi.

«Nous pensons à elle et lui souhaitons de surmonter et de survivre à cet acte horrible», a-t-il ajouté. «Nous ne pouvons rien dire sur les circonstances pour le moment, mais nous sommes profondément choqués», a encore dit le chef de groupe parlementaire.

Selon le groupe audiovisuel public régional WDR, Iris Stalzer aurait été attaquée au couteau «à plusieurs reprises» et «à proximité immédiate de son domicile». Gravement blessée, elle serait parvenue à se traîner à l'intérieur de son domicile, selon la même source.

Iris Stalzer venait tout juste de remporter l'élection de cette ville d'un peu plus de 20'000 habitants. Elle devait être officiellement investie début novembre.