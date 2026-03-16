Stupeur en France : un maire sortant retrouvé mort après sa défaite

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Elections municipales Stupeur en France : un maire sortant retrouvé mort après sa défaite

Gregoire Galley

16.3.2026

Le maire sortant d'un village du Pays basque, battu au premier tour des municipales dimanche, a été retrouvé mort à son domicile, selon le parquet de Pau qui privilégie la piste du suicide.

Le maire sortant d'un village du Pays basque a été retrouvé mort à son domicile (image d’illustration).
Le maire sortant d'un village du Pays basque a été retrouvé mort à son domicile (image d’illustration).
AFP

Agence France-Presse

16.03.2026, 14:02

Le maire de Viodos-Abense-de-Bas (Pyrénées-Atlantiques), village de 750 habitants, était recherché depuis la proclamation des résultats. Son corps a été retrouvé lundi matin, chez lui, par la gendarmerie, a révélé la radio Ici Pays basque.

Christian Berçaïts, âgé de 61 ans et maire depuis 2017, était candidat à sa réélection mais a été battu par son adversaire qui a obtenu 55,50 % des voix.

Les plus lus

«Conséquences très mauvaises» - L’Allemagne rembarre Donald Trump
Stupeur en France : un maire sortant retrouvé mort après sa défaite
«Ne touche pas à une femme» - Altercation après la cérémonie des Oscars !
Les stars et une surprise : les Suisses qualifiés pour les finales en Norvège
Assurance maladie: grosse colère contre Baume-Schneider
Fascination et inquiétude face aux bombardiers américains au Royaume-Uni