Stupeur en France : un maire sortant retrouvé mort après sa défaite

Le maire sortant d'un village du Pays basque, battu au premier tour des municipales dimanche, a été retrouvé mort à son domicile, selon le parquet de Pau qui privilégie la piste du suicide.

Le maire sortant d'un village du Pays basque a été retrouvé mort à son domicile (image d’illustration). AFP

Agence France-Presse Gregoire Galley

Le maire de Viodos-Abense-de-Bas (Pyrénées-Atlantiques), village de 750 habitants, était recherché depuis la proclamation des résultats. Son corps a été retrouvé lundi matin, chez lui, par la gendarmerie, a révélé la radio Ici Pays basque.

Christian Berçaïts, âgé de 61 ans et maire depuis 2017, était candidat à sa réélection mais a été battu par son adversaire qui a obtenu 55,50 % des voix.