Italie Stupeur : il reçoit son colis de Temu et tombe sur une bien mauvaise surprise

ai-scrape

10.3.2026 - 11:22

Un habitant de Trévise, en Vénétie, a acheté un échiquier sur la plateforme chinoise en ligne Temu. Mais à l'intérieur du colis, une fois arrivé à son domicile, l’homme n’a pas seulement trouvé ce qu’il avait commandé...

Un habitant de Trévise, en Vénétie, a connu une mésaventure singulière après avoir effectué un achat sur Temu.
IMAGO/NurPhoto

Sara Matasci

10.03.2026, 11:22

10.03.2026, 14:25

Un habitant de Trévise, en Vénétie, a connu une mésaventure singulière après avoir effectué un achat sur Internet. L'homme avait commandé un échiquier sur la célèbre plateforme de commerce électronique Temu et, lorsque le colis est arrivé chez lui en provenance de Chine, il l'a déballé avec enthousiasme.

Au début, tout semblait normal, mais la situation a changé radicalement lorsqu'il a remarqué que quelque chose bougeait dans l'emballage. Comme le rapporte "Leggo", un grand scorpion de six centimètres de long était sorti du sac en plastique et avait incroyablement survécu à l'expédition. «Soudain, j'ai vu quelque chose bouger et je n'ai réalisé que plus tard ce que c'était», a déclaré le malheureux après coup.

Après un moment de stupeur, l'homme a décidé d'agir avec détermination, ne sachant pas si l'animal était dangereux ou non : il a donc écrasé l'arachnide afin d’éviter d'éventuelles piqûres.

Le client s'est ensuite dit bouleversé par ce qui s'est passé : «Je suis encore un peu secoué par ce qui s'est passé. Je n'avais qu'à ouvrir la boîte de l'autre côté et j'aurais trouvé le scorpion vivant dans mes mains».

Le Trévisan a décidé de déposer une plainte officielle auprès de la plateforme de vente afin d'éviter que des incidents similaires ne se reproduisent à l'avenir.

