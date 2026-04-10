Ancien membre des Hell's Angels, il prostituait son épouse – 120 hommes impliqués

Un sexagénaire soupçonné d'avoir exploité son épouse «vulnérable», en la poussant à avoir des relations sexuelles tarifées, comparaît vendredi devant un tribunal en Suède pour proxénétisme aggravé et viols. L'affaire implique quelque 120 hommes.

Le suspect, âgé de 62 ans, qui nie les accusations et serait un ancien membre du club de motards Hell's Angels, a été arrêté et placé en détention provisoire en octobre après que son épouse l'a dénoncé à la police dans le nord de la Suède. IMAGO/ABACAPRESS

Keystone-SDA ATS

Le suspect, âgé de 62 ans, qui nie les accusations et serait un ancien membre du club de motards Hell's Angels, a été arrêté et placé en détention provisoire en octobre après que son épouse l'a dénoncé à la police dans le nord de la Suède.

Il aurait, pendant des années, tiré profit de sa femme en la poussant «à se livrer à des actes sexuels et à s'y soumettre», selon l'acte d'accusation.

L'homme est accusé d'avoir créé des annonces en ligne, organisé des rendez-vous, assuré la surveillance et poussé sa femme à se livrer à des actes sexuels en ligne afin d'attirer davantage de clients. Le procureur a qualifié ces faits d'«exploitation impitoyable».

La loi suédoise sur la prostitution interdit l'achat de services sexuels mais pas leur vente, et il est également illégal de faciliter la vente de services sexuels.

En plus d'être accusé de proxénétisme aggravé, l'homme a été inculpé de huit viols, parmi lesquels un entre sa femme et un client. L'épouse a également été contrainte de se livrer à des actes sexuels sur elle-même lors de vidéos en ligne.

«Certaines limites»

La procureure Ida Annerstedt a déclaré à l'AFP que la femme, décrite comme étant en situation de vulnérabilité, avait, «dans une certaine mesure, accepté de se prostituer».

Mais elle s'est opposée à la vente de services sexuels à certaines personnes ou dans certaines circonstances.

«Elle avait fixé certaines limites. Lorsqu'il ne les a pas respectées, lorsqu'il l'a bafouée après qu'elle a dit 'non', ce sont ces situations qui lui valent d'être accusé de tentative de viol ou de viol», a déclaré Mme Annerstedt à l'AFP.

Outre les huit viols, l'époux comparaît pour quatre tentatives de viol et quatre agressions. Quelque 120 personnes sont soupçonnées d'avoir acheté des services sexuels, ajoute la procureure.

Selon les médias suédois, 26 d'entre elles ont été inculpées, mais le procès, qui s'ouvre vendredi devant le tribunal de district d'Angermanland, ne concerne que le mari. Les faits se seraient déroulés entre le 11 août 2022 et le 21 octobre 2025.

Martina Michaelsdotter, l'avocate de l'accusé, a affirmé à l'AFP que son client contestait ces accusations. «Il admet avoir, dans une certaine mesure, participé à ce qui est en réalité l'activité de la plaignante», a déclaré l'avocate, précisant toutefois que son client insistait sur le fait qu'il «n'avait pas facilité cela» et qu'il n'y avait eu ni pression ni violence.

«Il a apporté son aide pour des questions techniques et administratives», a déclaré Mme Michaelsdotter.

La Suède a été choquée par ces révélations et des comparaisons ont été établies avec le cas en France de Dominique Pelicot, condamné en décembre 2024 à 20 ans de réclusion pour avoir drogué sa femme Gisèle afin de la livrer à des dizaines d'inconnus pour qu'ils la violent dans leur maison de Mazan (sud), entre 2011 et 2020.