Depuis le mois de novembre, les Vaudoises et Vaudois ayant récemment perdu un proche peuvent bénéficier de repas gratuits, cuisinés et livrés par des bénévoles de l'association Asnova. Baptisée «Bonnes étoiles et petits plats», cette prestation rencontre un succès croissant. Une vingtaine de repas ont été livrés en six semaines.

Les petits plats cuisinés et livrés par les bénévoles d'Asnova entendent amener un soutien émotionnel et une aide concrète aux personnes endeuillées (illustration). ATS

Keystone-SDA, mabr, ats ATS

Forte du constat que les premiers temps suivant la perte d'un être cher peuvent être bouleversants, et que des tâches simples, comme cuisiner ou faire ses courses peuvent sembler insurmontables, l'association Asnova a mis sur pied ce programme de livraison de repas. «Il s'agit à la fois d'un soutien émotionnel et d'une aide concrète dès les premiers jours du deuil. Nous avons d'excellents retours», s'est réjoui auprès de Keystone-ATS Laura Mareovich, chargée de projets et communication chez Asnova.

Les bénévoles – surnommés «bonnes étoiles»- ont tous en commun d'avoir eux-mêmes traversé un deuil. Ils sont ainsi à même de comprendre «les difficultés liées à cette période délicate», précise l'association vaudoise.

De 3 à 5 petits plats

Toutes les personnes ou les familles domiciliées dans le canton de Vaud, et ayant perdu un proche il y a six mois ou moins, peuvent recevoir les «petits plats». Il leur suffit de s'inscrire sur le site d'Asnova. Les bénéficiaires peuvent en outre choisir s'ils souhaitent également un «moment de partage et d'écoute autour d'un café».

Si les livraisons vont rarement au-delà de cinq repas, «on s'assure que les bénéficiaires reçoivent au moins trois petits plats», souligne Laura Mareovich. Elle observe également que, bien que les bénéficiaires se gênent parfois de demander le moment de partage et d'écoute, celui-ci a souvent lieu spontanément au moment de la livraison du repas.

A ce stade, Asnova ne distingue pas encore de profil-type parmi les bénéficiaires. «Ce sont autant des jeunes que des personnes plus âgées. Bien que les demandes proviennent plutôt de personnes seules, nous avons aussi été contactés par une personne avec des enfants», poursuit Laura Mareovich.

Soutien administratif

Asnova soutient chaque année quelque 250 personnes. Outre les petits plats, elle offre un soutien administratif et émotionnel aux personnes endeuillées. Toutes ses prestations sont gratuites.

Association à but non lucratif reconnue d'utilité publique, Asnova a été fondée en 2016. Elle est basée à Lausanne et compte «trois professionnelles, 18 bénévoles et de nombreuses bonnes étoiles parcourant tout le canton de Vaud», indique son site internet. Elle est financée par des subventions cantonales ainsi que par des dons privés.