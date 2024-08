Equiwatt, le programme d'efficacité énergétique de la ville de Lausanne, tient ses promesses, selon la Municipalité de la capitale vaudoise. Le bilan 2023 montre une réduction cumulée des émissions de CO2 de 14% supérieure aux objectifs.

Le programme créé en 2016 par les Services industriels (SiL) de Lausanne a fait l'objet d'une évaluation indépendante, conformément à la demande du législatif communal. L'audit met en lumière «l'efficacité, le dynamisme et la cohérence d'Equiwatt», écrit vendredi la Ville dans un communiqué.

Le programme est monté en puissance depuis 2016 et il bénéficie d'ajustements continus. Initialement composé de quatre plans d'action, il en compte désormais une quinzaine, répondant aux besoins de différents publics-cibles. L'éventail va de la visite-conseil gratuite au kit d'économies (avec six articles, dont une ampoule LED et un économiseur d'eau, pour dix francs).

Les experts soulignent que le programme est complet et génère «un impact significatif», relèvent les autorités. Selon le dernier bilan 2023, les économies de chaleur sont 30% supérieures à l'objectif annuel 2023. Les économies d'électricité sont également en hausse, même si elles restent en deçà de l'objectif annuel 2023.

Rénover les immeubles

Le programme va désormais mettre l'accent sur la rénovation énergétique des bâtiments. A Lausanne, le chauffage des bâtiments représente plus de 50% des émissions directes de CO2.

Depuis 2023, la Ville a mis en place des plans d'action pour accompagner les propriétaires. Equiwatt a lancé un service de conseil qui permet d'identifier les priorités, les actions à entreprendre et les subventions à disposition. Plus de 200 propriétaires privés ont bénéficié de cet accompagnement gratuit.

Conseils d'experts

A la suite de ce conseil, près de la moitié d'entre eux ont rapidement réalisé des travaux de rénovation énergétique, relève le communiqué. Pour compléter cet accompagnement initial, une subvention permet de solliciter des experts pour guider le processus de rénovation.

Depuis avril dernier, un projet pilote «Rénovons Lausanne» est proposé aux petits propriétaires d'une sélection de bâtiments à haut potentiel de rénovation énergétique. En fonction de son succès, il sera reproduit ou adapté. En parallèle, Equiwatt propose un plan d'action pour l'optimisation des chaudières. D'autres projets démarreront ces prochains mois, dont des ateliers d'information.

