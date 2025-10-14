  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

En Suisse Succès mitigé dans la lutte contre le gaspillage alimentaire

ATS

14.10.2025 - 14:40

Entre 2017 et 2024, la quantité de nourriture jetée en Suisse a diminué de 5%. Un chiffre qui n'est pas suffisant au regard de l'objectif de réduire de moitié le gaspillage alimentaire d'ici 2030. Il aurait fallu une réduction de 25% en 2025.

En Suisse, 2,8 millions de tonnes de denrées alimentaires finissent chaque année à la poubelle (image symbolique).
En Suisse, 2,8 millions de tonnes de denrées alimentaires finissent chaque année à la poubelle (image symbolique).
ATS

Keystone-SDA

14.10.2025, 14:40

14.10.2025, 15:44

L'ensemble de la chaîne est donc à la traîne par rapport à l'objectif, constate mardi la Haute école zurichoise des sciences appliquées (ZHAW), chargée du monitoring, dans un rapport intermédiaire. De nouvelles données font défaut dans l'agriculture tandis que la ZHAW qualifie de solide la méthode de relevé dans le commerce de détail, la gastronomie, la transformation et le commerce de gros.

Dans le plan d'action contre les pertes de denrées alimentaires adopté en 2022, le Conseil fédéral fixe une réduction de moitié d'ici 2030. L'année de référence est 2017. Pour ce faire, la Confédération a conclu un accord interprofessionnel avec 35 entreprises et associations.

Progrès visibles

Lors d'une rencontre informelle, le ministre de l'environnement Albert Rösti a fait le point mardi avec les représentants de la branche. Selon son département, outre le développement de méthodes de mesure des pertes et de guides, certains succès ont été enregistrés.

Ainsi, le commerce de détail congèle la viande avant l'expiration de la date de vente. Il la vend ensuite comme marchandise congelée ou la donne à une organisation caritative. La transformation a réduit les pertes grâce à des adaptations techniques. La mesure des pertes elle-même a également des effets: si l'on enregistre les pertes de denrées alimentaires, on peut les réduire.

Le Département fédéral de l'environnement (DETEC) analyse à présent les enseignements tirés de la première phase du plan d'action. Le Conseil fédéral décidera probablement en 2026 quelles autres mesures seront nécessaires pour la deuxième phase en vue d'une réduction de moitié d'ici 2030. Selon lui, l'amélioration des bases de données et une plus grande sensibilisation des ménages sont au premier plan.

Le volontariat doit être maintenu

L'association du commerce de détail Swiss Retail Federation a fait savoir mardi qu'elle avait réduit les pertes de denrées alimentaires de 20% par rapport à 2017. Selon elle, il est central de maintenir le caractère volontaire dans le cadre d'accords interprofessionnels.

L'association «United against Food Waste» - une association sectorielle de l'industrie alimentaire regroupant environ 200 entreprises et organisations - a constaté que la tendance était à la baisse. En Suisse, environ 2,8 millions de tonnes de denrées alimentaires sont perdues chaque année. 60% du gaspillage alimentaire mondial provient des ménages.

Les plus lus

«C’est intrinsèquement corrupteur» - Obama malmène Trump !
Célébré à l'étranger, Trump de moins en moins prophète en son pays
La CGN réduit la voilure: grogne chez les frontaliers
Laurence Boccolini: «Je n'ai pas compris ce qui s'est passé»
«J'ai un souvenir où il pleure...» - Les révélations chocs du fils de Benjamin Castaldi
Lecornu annonce la suspension de la réforme des retraites