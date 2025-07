Le tribunal judiciaire de Strasbourg a condamné «les Dernières nouvelles d'Alsace» (DNA) à indemniser la famille d'un salarié du journal qui s'est suicidé le 5 décembre 2019, selon un jugement consulté mercredi par l'AFP. Le technicien de maintenance s'était jeté du toit du siège des DNA.

Le quotidien régional a été condamné à verser 30'000 euros au titre du préjudice moral à la compagne de l'ex-employé et la même somme pour sa fille, qui avait quatre ans en 2019 (photo symbolique). ATS

Keystone-SDA ATS

Dans son jugement de première instance, daté du 2 juillet, le tribunal judiciaire «dit que l'accident du travail (...) est dû à une faute inexcusable» de son employeur et condamne le quotidien régional à verser 30'000 euros au titre du préjudice moral à sa compagne et la même somme pour sa fille, qui avait quatre ans en 2019.

Le groupe Ebra, auquel appartient le quotidien régional, était alors en pleine restructuration, avec des suppressions de postes et un rapprochement entre les DNA et L'Alsace, un autre journal du groupe propriété du Crédit mutuel.

Le Comité hygiène, sécurité et conditions de travail de l'entreprise avait averti, six mois avant le drame, de «dangers graves de risques psychosociaux pour tous les salariés», sans que le titre de presse ne prenne de mesures pour y remédier, relève la juge. Moins d'un an plus tard, en novembre 2020, un second salarié des DNA avait mis fin à ses jours.

Famille soulagée

«La famille est évidemment soulagée de cette reconnaissance judiciaire, et angoissée à l'idée qu'il y ait un appel et que la procédure reparte pour trois ans», a réagi l'avocate des proches du défunt, Angélique Cové.

«Quand une entreprise a dysfonctionné à ce point-là, qu'il est reconnu en justice qu'il faudrait qu'elle s'amende, (...) il serait peut-être temps de prendre la leçon», a réagi Marie-Sophie Kormann, déléguée syndicale du Syndicat national des journalistes (SNJ).

Le directeur général des DNA, Laurent Couronne, a renvoyé vers le groupe Ebra, qui a indiqué avoir «pris acte» de la décision. L'entreprise a dit ne pas savoir, à ce stade, si elle ferait ou non appel du jugement.