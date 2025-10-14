Une adolescente de 17 ans s'est suicidée dans la nuit de dimanche à lundi au domicile familial à Mulhouse (Haut-Rhin), quelques heures après avoir porté plainte pour violences et harcèlement moral, a indiqué mardi le procureur.

Le service local de police judiciaire du commissariat de police de Mulhouse a été saisi de l'enquête afin d'établir les conditions du décès et les éventuelles infractions commises au préjudice de cette adolescente (image symbolique). ATS

Keystone-SDA ATS

«Des premiers éléments de l'enquête, il s'agirait d'un décès à la suite d'un suicide», a déclaré le procureur de la République, Nicolas Heitz, dans un communiqué. L'adolescente avait déposé plainte au commissariat central dimanche peu avant 23h, expliquant avoir été victime d'une rixe dans l'après-midi dans le centre-ville de Mulhouse.

Elle a «dénoncé des faits de violences en réunion venant de se produire, d'appels téléphoniques malveillants et de harcèlement moral», a indiqué le procureur. «Les premiers éléments de l'enquête, les faits dénoncés n'auraient pas été commis dans un cadre scolaire», selon le communiqué.

Une enquête, confiée par le parquet de Mulhouse, a été ouverte pour déterminer les causes de la mort. Le service local de police judiciaire du commissariat de police de Mulhouse a été saisi de l'enquête afin d'établir les conditions du décès et les éventuelles infractions commises au préjudice de cette adolescente. Des bandes de la vidéosurveillance ont été saisies pour être exploitées.