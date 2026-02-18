L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (Osav) indique mercredi avoir détecté de la toxine céréulide, causée par une bactérie, dans deux des 33 premiers échantillons de laits infantiles testés, après les rappel successifs de lots par Nestlé, Danone, Hochdorf et Vitagermine en Suisse.

Les deux échantillons positifs à cette toxine, qui peut entraîner vomissements et diarrhées, sont issus de laits Aptamil collectés auprès de familles et fabriqués par le français Danone, soit la dernière marque à avoir été rappelée en Suisse début février. imago images/UIG

Keystone-SDA ATS

Les deux échantillons positifs à cette toxine, qui peut entraîner vomissements et diarrhées, sont issus de laits Aptamil collectés auprès de familles et fabriqués par le français Danone, soit la dernière marque à avoir été rappelée en Suisse début février, selon le communiqué. Au début du mois, les services ont recensé 20 cas possibles de bébés malades.

L'Osav exige par ailleurs un «examen critique» et des «améliorations» de la part des fabricants de lait infantile Danone, Nestlé et Hochdorf, qui doivent expliquer «les causes exactes» de la contamination.

Au printemps sera menée une campagne d'analyses par les autorités cantonales portant sur les préparations pour bébés afin de surveiller préventivement la sécurité alimentaire.

L'affaire a débuté mi-décembre quand Nestlé a rappelé du lait infantile en France, avant que le rappel soit étendu à une soixantaine de pays et que d'autres fabricants, notamment les géants français Danone et Lactalis, soient aussi contraints de rappeler des lots.

Le veveysan a reconnu avoir détecté la toxine céréulide dans son usine de fabrication de lait infantile néerlandaise dès la fin novembre, mais que la confirmation de la mise en cause de l'huile riche en acide arachidonique ARA n'est intervenue que fin décembre. Un seul fournisseur chinois, Cabio Biotech, aurait fourni cette huile à de nombreux fabricants de lait infantile.