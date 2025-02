Guviellau86

Ce n est pas de faire la plus grande fondue qui détermine l origine, les américains pourraient nous faire une fondue à base de chedar encore plus conséquente, ils ne seraient pas pour autant le pays de la fondue. Le goût et le plaisir ne se discute pas, pour moi il y a de nombreuses très bonnes fondues autre que la moitié moitié et tant mieux pour la possibilité de trouver des saveurs différentes. Mais le comté ne me convient pas pour la fondue, il reste malgré tout un fromage que j apprécie. Et surtout j aime mangé la fondue entouré de mes amis et j en ai pas des milliers...