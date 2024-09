La police a arrêté à Majorque un homme soupçonné d'avoir tué sa belle-mère, originaire de Suisse, avec une hache. Selon la police espagnole, l'homme arrêté est portugais et âgé de 47 ans. Il est soupçonné de meurtre, a-t-on précisé.

Lorsque les agents de la Guardia Civil sont arrivés dans la maison de campagne, ils ont découvert le corps de la malheureuse qui gisait dans une mare de sang. KEYSTONE

ATS

La victime était âgée de 74 ans. Les faits se seraient déroulés mercredi soir près de la localité côtière de Colònia de Sant Jordi, à environ 50 kilomètres au sud-est de Palma, la capitale de l'île, a ajouté la police espagnole. Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a confirmé vendredi qu'une Suissesse avait bien été victime d'un homicide en Espagne.

Selon des médias concordants, le Portugais se serait emporté parce qu'il n'y avait plus de bière dans le réfrigérateur et qu'il n'avait pas d'argent pour acheter de l'alcool. Une voisine aurait entendu des cris et alerté la police, ont rapporté notamment les journaux régionaux «Diario de Mallorca» et «Última Hora».

Lorsque les agents de la Guardia Civil sont arrivés dans la maison de campagne, ils ont découvert le corps de la malheureuse qui gisait dans une mare de sang. Selon la police, le suspect était la seule autre personne à se trouver dans la maison. Il a donc été immédiatement arrêté. L'homme, qui a des antécédents judiciaires, devait être présenté à un juge d'instruction.

Selon «Última Hora», la fille de la victime s'était séparée de l'homme en juin de l'année dernière et avait porté plainte contre lui pour violence sexiste. L'homme avait cependant refusé de quitter la maison.

tl