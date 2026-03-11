La piste terroriste semble écartée dans l'incendie d'un car postal survenu mardi soir à Chiètres qui a fait 6 morts et 5 blessés. Alors que les questions sur l'auteur de l'acte restent ouvertes, les autorités fribourgeoises font le point sur la situation.

Keystone-SDA ATS

Suite au tragique incendie qui a eu lieu hier à Kerzers dans un bus, les premiers éléments d’enquête privilégient un acte volontaire sans motivation idéologique.

Au moins six personnes ont perdu la vie et n’ont pour l’heure pas été identifiées ; cinq personnes ont été blessées et identifiées. Les investigations et vérifications se poursuivent afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame.

L'auteur a agi seul et domicilié dans le canton de Berne

Le mardi 10 mars 2026, un tragique incendie a eu lieu dans un bus à Kerzers. Des premiers éléments d’enquête, il semblerait qu’une personne soit montée à bord du bus à Guin vers 17h45, et qu’à Kerzers, vers 18h25, elle se soit immolée par le feu, avant que celui-ci ne se propage à l’entier du véhicule.

Selon les premiers éléments de l’enquête, l’auteur serait monté dans le bus avec des sacs à la main avant de s’asperger d’un liquide inflammable et d’y mettre le feu. Les autorités excluent à ce stade tout acte terroriste. L’homme est décrit comme une personne marginale et perturbée, qui avait été signalée disparue par sa famille.

Les premières auditions et témoignages permettent d’affirmer que l’auteur a agi seul et qu’il est vraisemblablement de nationalité Suisse et domicilié dans le canton de Berne. Il pourrait s’agir d’une personne psychiquement instable et annoncée disparue par sa famille. Cette personne serait vraisemblablement décédée.

À l’heure actuelle, nous déplorons au moins six personnes décédées. Les mesures d’identification sont en cours et les résultats devraient tomber dans les prochaines heures pour confirmer leur identité. De plus, cinq personnes ont été blessées ; trois d’entre elles ont dû être hospitalisées.

Deux personnes sont actuellement encore hospitalisées, tandis qu’une victime a pu rejoindre son domicile cette nuit. Des éléments recueillis, nous pouvons affirmer que toutes les victimes sont domiciliées dans la région. La Police cantonale Fribourg exprime sa profonde solidarité avec les familles et les proches des victimes.

Un défaut technique du bus peut être exclu à ce stade de l’enquête

Concernant le bus qui transportait les victimes, il s’agissait d’un véhicule à moteur thermique. La cause humaine étant la plus probable, un défaut technique du bus peut être exclu à ce stade de l’enquête.

L’intervention a nécessité l’engagement de plusieurs patrouilles et spécialistes de la Police cantonale Fribourg, dix ambulances (des cantons de Vaud, Berne, Fribourg et Neuchâtel), le SMUR (Structure Mobile d’Urgence et de Réanimation) et la REGA ainsi qu’une quarantaine de pompiers des Bataillons See - Lac, Broye et Sarine. Une hotline a été mise en place. Le Care Team See/Lac & Sense a également été engagé sur place. Un soutien psychologique a été organisé pour les victimes et leurs proches, ainsi que pour d’autres personnes concernées, par exemple témoins, secouristes bénévoles et toute personne présente sur place. Les victimes et leurs proches peuvent en complément bénéficier d’une prise en charge de la part de la LAVI.

Une instruction ouverte

Le Ministère public a ouvert une instruction et les investigations se poursuivent afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame.

Appel à témoin :

Nous prions toute personne pouvant apporter des éléments utiles à l’enquête, notamment les personnes qui se trouvaient à l’arrêt du bus à Guin vers 17h45, sur le trajet Düdingen – Kerzers ou qui auraient des vidéos avant l’arrivée des intervenants, de contacter la Police cantonale via le numéro 026 347 01 17.