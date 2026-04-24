blue News et Keystone-ATS vous proposent de suivre en direct ce vendredi dès 13h30 la présentation du rapport de l'ancien président du tribunal cantonal Jean-François Meylan dans le cadre de l'affaire Dittli, potentiellement en matière de conflits d'intérêts.

Rapport Meylan: Valérie Dittli a bien signé un accord secret

La ministre vaudoise Valérie Dittli a bel et bien conclu un accord pour qu'une plainte pénale soit retirée à son encontre. Cette convention écrite prévoyait notamment l'octroi de 10'000 francs d'argent public au plaignant.

Compléments suivent...

La présentation comnplète du rapport de Jean-François Meylan en vidéo :

Keystone-SDA, Keystone-ATS ATS

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