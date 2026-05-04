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Italie Sur cette plage de rêve, le parasol peut coûter jusqu'à 3000 euros

Lea Oetiker

4.5.2026

La baie italienne de Portonovo, située sur la côte Adriatique, est déjà complète avant le début de la saison estivale : toutes les places de parasol fixes sont prises, malgré des prix allant jusqu'à 3000 euros.

Ceux qui veulent s'emparer d'un parasol à Portonovo devraient s'informer à l'avance en ligne sur la disponibilité.
Ceux qui veulent s'emparer d'un parasol à Portonovo devraient s'informer à l'avance en ligne sur la disponibilité.
IMAGO/Depositphotos

Lea Oetiker

04.05.2026, 16:13

04.05.2026, 16:41

La baie de Portonovo sur la côte adriatique italienne est déjà entièrement réservée pour la prochaine saison estivale. Comme le rapportent plusieurs médias locaux, toutes les places saisonnières sous les parasols sont attribuées depuis des semaines - il n'y a pas de contingents devenus libres.

La plage près d'Ancône, également connue sous le nom de «baie verte», compte parmi les destinations les plus demandées de l'Adriatique. Les habitués ont presque entièrement réservé à nouveau leurs places de l'année précédente. «Les parasols saisonniers sont complets et représentent environ 60 à 70 pour cent de nos capacités», a déclaré l'exploitant de la plage Paolo Bonetti au «Corriere Adriatico».

Les plaisirs de la baignade ne sont pas bon marché : pour un parasol avec deux chaises longues, les clients paient, selon l'emplacement, entre 1200 et 3000 euros pour toute la saison. Les visiteurs journaliers doivent compter entre 30 et 40 euros en première ligne. Malgré les prix élevés, la demande ne faiblit pas - depuis des années, une soixantaine de personnes intéressées sont sur la liste d'attente.

Les moules attirent les touristes

Pour que l'accès à la baie reste ouvert, les exploitants réservent une partie des places aux visiteurs d'un jour. Il est néanmoins conseillé aux touristes d'arriver tôt et de se renseigner en ligne au préalable. Dernièrement, en haute saison, des problèmes de circulation se sont régulièrement produits, si bien que l'accès a été temporairement limité.

Portonovo est particulièrement apprécié par les visiteurs du nord de l'Italie, mais aussi, de plus en plus, par les touristes internationaux. Outre le paysage, la région attire les touristes avec une spécialité locale : les «moscioli», des moules sauvages qui poussent sur les rochers de la côte.

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