  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«En état de sous-nutrition» Sur la côte atlantique, des centaines d'oiseaux retrouvés morts

ATS

11.2.2026 - 15:11

Plusieurs centaines d'oiseaux marins ont été retrouvés morts sur le littoral atlantique en France, de la Bretagne jusqu'au Portugal, a annoncé mercredi dans un communiqué la Ligue de protection des oiseaux (LPO). Ils présentent souvent un état de sous-nutrition.

Un oiseau mort sur la plage de Concarneau,le 11 août 2026.
Un oiseau mort sur la plage de Concarneau,le 11 août 2026.
AFP

Keystone-SDA

11.02.2026, 15:11

«Ces épisodes d'échouages massifs font souvent suite aux tempêtes hivernales, et peuvent parfois prendre des proportions dramatiques», écrit la LPO, qui rappelle qu'en 2014, plus de 50'000 oiseaux marins s'étaient échoués sur le littoral atlantique.

Pour surveiller ces phénomènes, la LPO coordonne le Réseau Échouage Oiseaux Marins Atlantique (REOMA), basé sur des observations de bénévoles. Depuis la mi-janvier, le REOMA a recensé plus de 300 échouages, «concentrés essentiellement entre le Finistère (nord-ouest) et la Charente-Maritime (ouest)».

Les principales espèces retrouvées sont des alcidés, parmi lesquels une majorité de macareux moines. D'après la LPO, les échouages se produisent également sur les côtes espagnoles et portugaises, où la fédération d'ONG BirdLife a recensé «un demi-millier d'oiseaux échoués».

Les oiseaux morts «présentent généralement un état de sous-nutrition». Ils sont «probablement affaiblis par la surexploitation de la ressource en mer», précise la LPO, qui a également recueilli «une vingtaine d'oiseaux marins, affaiblis par la succession de tempêtes» dans son centre de soin de L'île Grande (Bretagne, nord-ouest). L'association rappelle que la mortalité totale est environ dix fois supérieure au nombre d'oiseaux retrouvés échoués.

Les plus lus

Alexis Monney abattu : «J’ai de la peine à me réjouir pour Franjo»
HISTORIQUE ! Von Allmen poursuit sa razzia dorée en super-G, «Odi» en bronze
Jacques Moretti face aux parties civiles et au regard d'une mère dévastée
«Aujourd'hui je suis inconsolable, c'est le moment le plus dur de ma carrière»
La mère de deux victimes de Crans-Montana s'est entretenue avec les Moretti
Carnaval valaisan : comment Twint sert à escroquer les commerçants