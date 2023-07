Un vent faible à modéré et des précipitations devraient quelque peu détendre la situation sur les hauts de Bitsch où la forêt a pris feu lundi dernier. Des pluies sont attendues, surtout en début de semaine prochaine.

Les vents ont souvent attisé les foyers et freiné la progression des pompiers. KEYSTONE

Vendredi des précipitations sous forme d'orage pourraient tomber. Mais «la situation est très instable et la probabilité assez faible», indique jeudi à Keystone-ATS Marianne Giroud Gaillard, météorologue à Météosuisse.

Le vent sera, lui, «en continuelle diminution» jusqu'à la fin de la semaine. Une bonne nouvelle pour le site sinistré où les vents ont souvent attisé les foyers et freiné la progression des pompiers.

Pour le début de la semaine prochaine, pas de gros signal de vent sur la région non plus. Des précipitations devraient tomber lundi soir et durant la nuit ainsi que mardi plutôt dans l'après-midi et en soirée, précise Marianne Giroud Gaillard.

Il devrait tomber une bonne dizaine de millimètres d'eau à chaque fois. Reste que les orages ne sont pas l'idéal pour la nature qui peine à absorber ces grosses gouttes qui tombent vite et fort, rappelle la météorologue.

Le bilan hydrique reste négatif et pour que cela change, il faudrait une douzaine de jours de pluie fine.

vs, ats