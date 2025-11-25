Sur le point d'être incinérée, elle se met à bouger dans son cercueil

Histoire folle en Thaïlande ! Croyant sa soeur morte, un homme a conduit le prétendu cadavre à des centaines de kilomètres dans un hôpital pour faire don de ses organes. Refusé par l’établissement de santé, il se rend, ensuite, dans un temple pour faire incinérer le corps de sa soeur. Mais soudain, de légers coups se font entendre depuis le cercueil...

Peu avant son incinération, une Thaïlandaise a provoqué l'émoi en se réveillant dans un cercueil (image d’illustration). ats

DPA dpa

Peu avant son incinération, une Thaïlandaise a provoqué l'émoi en se réveillant dans son cercueil dans un temple. Le temple bouddhiste Wat Rat Prakhong Tham, situé dans la province de Nonthaburi à la périphérie de la capitale Bangkok, a publié sur Facebook une vidéo montrant la femme dans un cercueil blanc à l'arrière d'un 4x4. Elle y bouge légèrement les bras et la tête, à la grande stupéfaction des personnes présentes.

Pairat Soodthoop, responsable de l'administration et des finances du temple, a déclaré lundi à l'agence de presse AP que le frère de la femme de 65 ans l'avait conduite de la province de Phitsanulok au temple pour y être incinérée. Soudain, des coups timides ont été entendus dans le cercueil. Le temple a retransmis l'incident presque tragique en livestream.

«J'étais un peu surpris et j'ai demandé à ouvrir le cercueil. Tout le monde était stupéfait», a déclaré Pairat. «Je l'ai vue ouvrir légèrement les yeux et taper sur le côté du cercueil. Elle devait taper depuis un bon moment».

Le temple bouddhiste Wat Rat Prakhong Tham se situe dans la province de Nonthaburi, à la périphérie de la capitale Bangkok. Photo : IMAGO/Pond5 Images

500 kilomètres

Selon Pairat, le frère de la femme a déclaré que sa sœur était alitée depuis environ deux ans. Il y a deux jours, son état s'est détérioré et elle a apparemment cessé de respirer. Le frère l'a alors placée dans un cercueil et a parcouru environ 500 kilomètres avec la prétendue défunte pour se rendre dans un hôpital de Bangkok auquel, selon le frère, la sœur voulait faire don de ses organes. L'hôpital aurait toutefois refusé d'accepter l'offre, car le frère n'aurait pas pu présenter de certificat de décès.

Le frère s'est alors tourné vers le temple qui propose des incinérations gratuites. Là aussi, il a été rejeté en raison de l'absence de document. Au moment où il a expliqué au frère comment se procurer un certificat de décès, ils ont entendu frapper, a déclaré Pairat. Après s'être assurés que la femme était vivante, ils l'ont emmenée à l'hôpital. Selon Pairat, l'abbé du temple a assuré que le temple prendrait en charge les frais médicaux.