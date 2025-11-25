Sur le point d'être incinérée, elle se met à bouger dans son cercueil

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Stupeur ! Sur le point d'être incinérée, elle se met à bouger dans son cercueil

dpa

25.11.2025 - 06:24

Histoire folle en Thaïlande ! Croyant sa soeur morte, un homme a conduit le prétendu cadavre à des centaines de kilomètres dans un hôpital pour faire don de ses organes. Refusé par l’établissement de santé, il se rend, ensuite, dans un temple pour faire incinérer le corps de sa soeur. Mais soudain, de légers coups se font entendre depuis le cercueil...

Peu avant son incinération, une Thaïlandaise a provoqué l'émoi en se réveillant dans un cercueil (image d’illustration).
Peu avant son incinération, une Thaïlandaise a provoqué l'émoi en se réveillant dans un cercueil (image d’illustration).
ats

DPA

25.11.2025, 06:24

25.11.2025, 09:50

Peu avant son incinération, une Thaïlandaise a provoqué l'émoi en se réveillant dans son cercueil dans un temple. Le temple bouddhiste Wat Rat Prakhong Tham, situé dans la province de Nonthaburi à la périphérie de la capitale Bangkok, a publié sur Facebook une vidéo montrant la femme dans un cercueil blanc à l'arrière d'un 4x4. Elle y bouge légèrement les bras et la tête, à la grande stupéfaction des personnes présentes.

Pairat Soodthoop, responsable de l'administration et des finances du temple, a déclaré lundi à l'agence de presse AP que le frère de la femme de 65 ans l'avait conduite de la province de Phitsanulok au temple pour y être incinérée. Soudain, des coups timides ont été entendus dans le cercueil. Le temple a retransmis l'incident presque tragique en livestream.

«J'étais un peu surpris et j'ai demandé à ouvrir le cercueil. Tout le monde était stupéfait», a déclaré Pairat. «Je l'ai vue ouvrir légèrement les yeux et taper sur le côté du cercueil. Elle devait taper depuis un bon moment».

Le temple bouddhiste Wat Rat Prakhong Tham se situe dans la province de Nonthaburi, à la périphérie de la capitale Bangkok.
Le temple bouddhiste Wat Rat Prakhong Tham se situe dans la province de Nonthaburi, à la périphérie de la capitale Bangkok.
Photo : IMAGO/Pond5 Images

500 kilomètres

Selon Pairat, le frère de la femme a déclaré que sa sœur était alitée depuis environ deux ans. Il y a deux jours, son état s'est détérioré et elle a apparemment cessé de respirer. Le frère l'a alors placée dans un cercueil et a parcouru environ 500 kilomètres avec la prétendue défunte pour se rendre dans un hôpital de Bangkok auquel, selon le frère, la sœur voulait faire don de ses organes. L'hôpital aurait toutefois refusé d'accepter l'offre, car le frère n'aurait pas pu présenter de certificat de décès.

Le frère s'est alors tourné vers le temple qui propose des incinérations gratuites. Là aussi, il a été rejeté en raison de l'absence de document. Au moment où il a expliqué au frère comment se procurer un certificat de décès, ils ont entendu frapper, a déclaré Pairat. Après s'être assurés que la femme était vivante, ils l'ont emmenée à l'hôpital. Selon Pairat, l'abbé du temple a assuré que le temple prendrait en charge les frais médicaux.

Les plus lus

Neige massive: MétéoSuisse place une partie du Valais en danger 4 sur 5
«Bella se fiche pas mal de savoir où elle se réveille maintenant»
Sur le point d'être incinérée, elle se met à bouger dans son cercueil
Le «cardinal vert» – à quel point l'homme fort de Zelensky est-il corrompu ?
Macron recadre Trump: «la décision revient aux Européens»