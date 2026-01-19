Un surfeur qui évoluait au large d'une plage de Sydney, en Australie, a été grièvement blessé lundi par un requin. Il s'agit de la troisième attaque de ce type en deux jours dans la ville, ont annoncé les autorités.

Un surfeur qui évoluait au large d'une plage de Sydney, en Australie, a été grièvement blessé lundi par un requin. Il s'agit de la troisième attaque de ce type en deux jours dans la ville, ont annoncé les autorités. (Photo d'illustration) Mark Baker/AP/dpa

Keystone-SDA ATS

Le jeune homme, âgé d'une vingtaine d'années, a été sérieusement blessé aux jambes et a été hospitalisé dans un état critique, a précisé la police.

Il a «été tiré hors de l'eau» par des témoins qui lui ont prodigué les premiers soins avant l'arrivée des secours, sur une plage du nord de Sydney, a expliqué la police de Nouvelle-Galles-du-Sud dans un communiqué. Toutes les plages du nord de la ville ont été fermées jusqu'à nouvel ordre.

Quelques heures avant cette attaque, un requin avait arraché un grand morceau de la planche d'un jeune surfeur, à environ 4 kilomètres plus au nord, le long de la côte. Le garçon, âgé d'une dizaine d'années, est indemne mais la plage a été fermée immédiatement après l'attaque.

Dimanche, un adolescent de 12 ans a également été gravement blessé par un requin alors qu'il nageait dans le port de Sydney. Il a été placé dans l'unité de soins intensifs à l'hôpital pour enfants de Sydney.

Plus de 1280 incidents impliquant des requins en Australie ont été recensés depuis le début des statistiques en 1791, dont plus de 250 ont entraîné la mort des personnes mordues, selon une base de données détaillant les interactions entre humains et requins.

Des eaux de plus en plus fréquentées et la hausse des températures océaniques, qui semblent influer sur les schémas migratoires des requins, pourraient contribuer à une augmentation des attaques malgré la surpêche qui appauvrit certaines espèces, selon des scientifiques.

En septembre, un grand requin blanc avait tué un surfeur sur une plage très fréquentée du nord de Sydney. Deux mois plus tard, un requin-bouledogue avait tué une femme qui nageait au large d'une plage isolée au nord de Sydney.