Un automobiliste qui avait menacé avec un couteau un élu de Colmar circulant à vélo a été condamné mardi à six mois de prison avec sursis. Le tribunal l'a également condamné à effectuer un stage de citoyenneté et à verser 600 euros de dommages et intérêts à la victime.

Un cycliste avait été agressé par un automobiliste à Colmar (photo prétexte). ATS

Keystone-SDA ATS

Début mai, l'élu local Alain Ramdani qui circulait à vélo dans Colmar avait vu arriver une berline noire sur la chaussée. L'échange qui a suivi entre l'automobiliste et l'élu, qui lui reprochait de rouler trop vite, a ensuite dégénéré.

«Il m'a empoigné et tiré par le col dans le véhicule», avait témoigné M. Ramdani. «Après avoir hurlé, je vais te tuer, il a sorti un couteau Opinel. La lame n'était que partiellement dépliée lorsqu'elle s'est bloquée et qu'il me l'a placée sous la gorge après m'avoir de nouveau tiré par le col», a poursuivi le sexagénaire, indemne physiquement.

L'automobiliste avait ensuite pris la fuite, après avoir fait tomber le cycliste en ouvrant sa portière. Cette agression n'avait pas de lien avec la fonction d'élu de la victime.

«Je venais de subir un échec professionnel, ce n'était pas ma journée. Je ne pense pas avoir roulé trop vite dans cette rue étroite à sens unique, mais lorsque le cycliste a estimé le contraire et m'a fait de grands gestes, je me suis d'autant plus énervé», a expliqué l'automobiliste de 21 ans et sans antécédent judiciaire