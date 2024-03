Un individu suspecté d'être l'auteur de l'agression le 1er mars d'un homme portant une kippa qui sortait d'une synagogue à Paris a été interpellé mercredi dans la capitale, a-t-on appris de source proche de l'enquête.

Il a été interpellé dans le XXe arrondissement de Paris, a-t-on ajouté de même source. Il est suspecté d'avoir frappé et traité de «sale juif» la victime, sexagénaire et non septuagénaire comme indiqué au début des investigations.

Dès l'annonce de cette agression, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait dénoncé une «nouvelle agression antisémite» et un «acte inqualifiable». L'agression avait eu lieu vers 17h30 rue des Orteaux, dans le XXe arrondissement.

La victime, qui portait une kippa, sortait d'une synagogue quand il a été agressé par un homme qui a pris la fuite à pied, selon des sources policières.

Protection rehaussée

L'agresseur avait porté plusieurs coups de poing et de pied à la victime qui avait été transportée à l'hôpital.

Le même jour, le ministre de l'Intérieur avait demandé aux préfets de renforcer les mesures de protection de la communauté juive, notamment autour des écoles et lieux de cultes, après qu'une distribution d'aide humanitaire à Gaza a tourné au drame suite à des tirs israéliens et une bousculade qui ont fait 115 morts, selon le mouvement islamiste palestinien Hamas.

La communauté internationale a réclamé une enquête et un cessez-le-feu immédiat dans la guerre déclenchée par l'attaque sanglante menée le 7 octobre dans le sud d'Israël par des commandos du Hamas infiltrés depuis Gaza.

