Un Suisse de 50 ans a été arrêté mardi dans le hameau d'Engwang, sur la commune de Wigoltingen (TG) lors d'une importante opération de police. L'homme est fortement soupçonné d'avoir tué une femme portée disparue depuis le début de l'année.

[Editor's note: gestellte Szene] Einsatzzentrale der Kantonspolizei Thurgau, fotografiert am 7. Oktober 2021 in Frauenfeld. (KEYSTONE/Christian Merz) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le parquet thurgovien a ouvert une enquête contre le Suisse suspecté de meurtre, selon un communiqué conjoint du ministère public et de la police cantonale. Les forces de l'ordre sont à pied d'œuvre depuis mardi matin sur la propriété à Engwang pour saisir des éléments de preuve.

En janvier dernier, une femme âgée de 51 ans a été signalée disparue. Depuis, le ministère public et la police cantonale mènent des enquêtes approfondies pour faire toute la lumière sur cette disparition.