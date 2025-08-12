  1. Clients Privés
Argovie Suspect pyromane arrêté après quatre incendies

ATS

12.8.2025 - 15:58

Après une série d'incendies dans la nuit de lundi à mardi au centre de l'Argovie, un homme a été arrêté mardi matin. L'individu est soupçonné d'avoir bouté le feu à quatre reprises, y compris sur l'aire d'une station-service.

Après une série d'incendies dans la nuit de lundi à mardi au centre de l'Argovie, un homme a été arrêté mardi matin. L'individu est soupçonné d'avoir bouté le feu à quatre reprises, y compris sur l'aire d'une station-service. (Photo d'archives)
Après une série d'incendies dans la nuit de lundi à mardi au centre de l'Argovie, un homme a été arrêté mardi matin. L'individu est soupçonné d'avoir bouté le feu à quatre reprises, y compris sur l'aire d'une station-service. (Photo d'archives)
KEYSTONE

Keystone-SDA

12.08.2025, 15:58

Un premier incendie a été signalé lundi vers 23 heures à Uezwil, indique la police cantonale argovienne mardi dans un communiqué. Un habitant a vu brûler un tas de bois de chauffage chez son voisin. L'intervention rapide des pompiers a pu éviter que le feu ne se propage à la résidence.

A peine cinq minutes plus tard, un témoin a signalé des flammes à la station-service Migrolino à l’extérieur de la localité de Wohlen. A l'arrivée des pompiers, l'incendie s’était déjà propagé au bâtiment de la station et entre les pompes à essence, un treillis était en feu. Les pompiers ont pu maîtriser l'incendie, qui a causé des dégâts considérables.

Toujours à Wohlen, un camion stationné sur un parking a entièrement brûlé. Dans le village voisin de Büttikon, un automobiliste a éteint un sac en papier – rempli de paille et de copeaux de bois – qui brûlait devant une maison.

Ces incendies ont probablement été allumés intentionnellement et sont liés entre eux, selon la police. Le parquet a ouvert une enquête pénale.

