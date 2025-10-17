  1. Clients Privés
Royaume-Uni Trois suspects devant la justice, après des incendies contre les propriétés de Keir Starmer

ATS

17.10.2025 - 19:16

Deux Ukrainiens et un Roumain ont comparu vendredi devant la justice britannique. Ils sont accusés d'être impliqués dans des incendies en mai visant des propriétés liées au Premier ministre Keir Starmer.

Les trois hommes sont également soupçonnés d'avoir participé à l'incendie d'un véhicule le 8 mai, dans la rue de l'ancien domicile du Premier ministre (archives).
IMAGO/ZUMA Press Wire

Keystone-SDA

17.10.2025, 19:16

Un de ces incendies a visé dans la nuit du 11 au 12 mai l'ancienne résidence du leader travailliste dans le quartier de Kentish Town, dans le nord de Londres. Le sinistre avait causé des dégâts à l'entrée de cette maison, où Keir Starmer vivait avant son installation au 10, Downing Street, en juillet 2024.

Les trois hommes sont également soupçonnés d'avoir participé à l'incendie d'un véhicule le 8 mai, dans la rue de l'ancien domicile du Premier ministre, et d'un autre, le 11 mai, devant l'entrée d'une propriété du quartier d'Islington, également dans le nord de la capitale.

Proche-Orient. Le Royaume-Uni débloque plus de 20 millions de livres pour Gaza

Proche-OrientLe Royaume-Uni débloque plus de 20 millions de livres pour Gaza

Les trois prévenus ont comparu en visioconférence depuis la prison de haute sécurité de Belmarsh où ils sont détenus. Ils ont été assistés de deux traductrices, l'une parlant ukrainien et l'autre russe. Roman Lavrynovych, 21 ans, et Petro Pochynok, 35 ans, les deux Ukrainiens, ont plaidé non coupable.

Pas un dossier terroriste

Le tribunal n'a en revanche pas demandé à Stanislav Carpiuc, 27 ans, de nationalité roumaine mais né en Ukraine, s'il plaidait coupable ou non. Cette affaire n'est pas traitée comme un dossier terroriste, a indiqué le parquet.

Accord technologique. Donald Trump et Keir Starmer renforcent leur «lien indéfectible»

Accord technologiqueDonald Trump et Keir Starmer renforcent leur «lien indéfectible»

Pour la juge, il est «clair» que les incendies, qui se sont produits dans des circonstances «opaques», étaient «coordonnés». Les trois hommes ont été maintenus en détention. L'audience sur le fond est fixée au 27 avril 2026.

