Eurostar a annoncé mardi la suspension de «tous les trains entre Londres, Paris, Amsterdam et Bruxelles» jusqu'à nouvel ordre, après un double incident technique intervenu sous le tunnel sous la Manche concernant l'exploitant du tunnel Getlink.

Keystone-SDA ATS

«Il y a eu un problème d'alimentation électrique du tunnel sous la Manche suivi de l'arrêt d'une navette shuttle sous le tunnel», a expliqué une porte-parole d'Eurostar à l'AFP, «ce qui fait que tous les trajets en provenance ou à destination de Londres sont suspendus jusqu'à nouvel ordre en attente d'un déblocage».