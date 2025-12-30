  1. Clients Privés
Transport ferroviaire Suspension des trains Eurostar entre Londres, Paris et Bruxelles

ATS

30.12.2025 - 13:45

Eurostar a annoncé mardi la suspension de «tous les trains entre Londres, Paris, Amsterdam et Bruxelles» jusqu'à nouvel ordre, après un double incident technique intervenu sous le tunnel sous la Manche concernant l'exploitant du tunnel Getlink.

Tous les trains Eurostar entre Londres, Paris, Amsterdam et Bruxelles sont suspendus mardi, en raison d'un double incident technique dans le tunnel de la Manche.
Tous les trains Eurostar entre Londres, Paris, Amsterdam et Bruxelles sont suspendus mardi, en raison d'un double incident technique dans le tunnel de la Manche.
ATS

Keystone-SDA

30.12.2025, 13:45

30.12.2025, 13:46

«Il y a eu un problème d'alimentation électrique du tunnel sous la Manche suivi de l'arrêt d'une navette shuttle sous le tunnel», a expliqué une porte-parole d'Eurostar à l'AFP, «ce qui fait que tous les trajets en provenance ou à destination de Londres sont suspendus jusqu'à nouvel ordre en attente d'un déblocage».

