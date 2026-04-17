  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Réadaptation à la Suva Crans-Montana: «Premiers succès» dans la prise en charge des grands brûlés

ATS

17.4.2026 - 11:47

La Suva met en avant vendredi des «premiers succès» dans la réadaptation des victimes de l'incendie de Crans-Montana. Depuis les événements, 16 patients et patientes gravement brûlés ont été pris en charge dans les cliniques de Sion et de Bellikon (AG). Huit autres y sont encore soignés.

Le batiment de la clinique romande de readaptation (CRR Sion) de la SUVA photographie ce lundi 23 mars 2026 a Sion. (KEYSTONE/Cyril Zingaro)
Le batiment de la clinique romande de readaptation (CRR Sion) de la SUVA photographie ce lundi 23 mars 2026 a Sion. (KEYSTONE/Cyril Zingaro)
KEYSTONE

Keystone-SDA

17.04.2026, 11:47

Les 16 personnes qui ont bénéficié du programme de réadaptation stationnaire ont pu quitter les établissements. La plupart ont pu reprendre leur quotidien, leurs activités professionnelles ou scolaires ou retrouver progressivement leur environnement habituel, constate la Suva dans un communiqué vendredi.

Ces «premiers succès» montrent qu'une prise en charge intégrée, c'est-à-dire des soins coordonnés du traitement aigu jusqu'à la réadaptation «fonctionne efficacement». Ils soulignent également l'importance d'une prise en charge précoce et spécialisée pour «le retour à la vie» après un tel événement.

«Dans la réadaptation après accident, souvent complexe, une collaboration étroite et bien coordonnée est déterminante, résume le Dr Gianni R. Rossi, CEO des cliniques Suva, cité dans le document. Les premiers résultats montrent que ce modèle fonctionne également dans le contexte de l’événement de Crans-Montana.»

De nouveaux patients

Les équipes de la Suva, qui se disent «prêtes à accueillir d'autres patientes et patients», s'attendent à l'admission d'une quinzaine de grands brûlés, touchés sur plus de 70% de leur surface corporelle dans les semaines à venir. Le rapatriement des personnes soignées à l'étranger se poursuit, précise l'organisation.

Actuellement, 8 patients et patientes sont en réadaptation intensive dans les cliniques de Sion et de Bellikon. Ils présentent des brûlures sur 50 à 70% de leur corps.

Dans son communiqué, la Suva explique collaborer activement avec toutes les instances impliquées dans la prise en charge. Les cliniques se disent en contact permanent avec l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP), la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS), les cantons concernés et les partenaires nationaux et internationaux. Cette coordination fonctionne «globalement bien».

Les plus lus

«Elles se vident de leur sang» - Les souffrances atroces de fillettes indigènes
JD Vance ou la caricature d'un vice-président américain
Face à France Télévisions, Depardieu fait machine arrière !
Arnaques par téléphone : les polices romandes alertent
«Ce fut l'incompréhension» : le commandant de la police valaisanne sort du silence
Crédit payé à double: le notaire s'était trompé, mais pas l'avocat