  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

La fin d'une époque Swiss cessera la vente de produits hors taxes à bord en septembre

ATS

29.4.2026 - 16:32

Swiss cessera la vente de produits hors taxes à bord de ses appareils fin septembre. La compagnie aérienne helvétique motive sa décision par une baisse de la demande. L'offre existante sera transférée en ligne.

Les autres services à bord des vols Swiss, notamment le service de restauration en classe économique, demeurent inchangés. (archive)
Les autres services à bord des vols Swiss, notamment le service de restauration en classe économique, demeurent inchangés. (archive)
ATS

Keystone-SDA

29.04.2026, 16:32

29.04.2026, 16:51

«De moins en moins de passagers font leurs achats dans les avions, selon notre enquête sur les ventes à bord. Ils sont en revanche de plus en plus nombreux à se renseigner sur les produits depuis chez eux, à comparer les prix en ligne et à acheter avant même d'arriver à l'aéroport», explique Swiss mercredi dans un communiqué. La filiale de Lufthansa en a tiré les conclusions qui s'imposent et a décidé de mettre fin à la vente de produits hors taxes à bord le 30 septembre 2026.

L'offre, qui comprend des montres, des bijoux, des parfums, des cosmétiques, ainsi que d'autres accessoires et articles cadeaux, restera valable jusqu'à cette date. La sélection sera ensuite transférée sur la boutique en ligne Worldshop du programme de fidélité Miles & More de Lufthansa.

Les autres services à bord des vols Swiss, notamment le service de restauration en classe économique, demeurent inchangés.

Les plus lus

Le patron cherchait une assistante «disponible pour de nouvelles expériences»
Fromages contaminés: rappel urgent chez Coop et Migros
«Avec Giulio, j'ai laissé tomber mon armure», mais Eros reste son «préféré»
Vraie peine de prison pour la fausse nièce de Christian Constantin
Albert Rösti donne des nouvelles après son opération du dos
Ce que les squelettes racontent de la vie au haut Moyen-Age