Swiss décharge tous ses bagages et expulse quatre passagers!

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Incident insolite à Zurich Swiss décharge tous ses bagages et expulse quatre passagers!

Oliver Kohlmaier

10.9.2025

Incident inhabituel à l'aéroport de Zurich: parce qu'un avion de Swiss s'avère trop lourd, la compagnie aérienne décharge sans hésiter tous ses bagages. En outre, quatre passagers quittent l'avion en échange d'un dédommagement.

Un avion de Swiss était trop lourd pour décoller.
Un avion de Swiss était trop lourd pour décoller.
sda (Archivbild)

10.09.2025, 23:25

10.09.2025, 23:34

Mercredi matin, un vol Swiss de Zurich à Florence a subi un retard considérable. Ce n'est pas inhabituel en soi, mais la raison de ce retard était, elle, tout à fait insolite, comme l'a expliqué un passager au «Tages-Anzeiger».

Selon lui, le pilote a annoncé que l'avion ne pouvait pas décoller parce qu'il était tout simplement trop lourd. «On a ensuite dit que tous les bagages devaient rester à Zurich et seraient chargés sur le vol du soir», a rapporté l'homme.

Enfin, Swiss aurait également cherché des passagers qui seraient d'accord de quitter l'avion et de prendre le vol suivant, contre une compensation financière. Finalement, l'avion aurait décollé avec 45 minutes de retard en direction de Florence.

25 blessés. Passagers projetés en l'air, atterrissage d'urgence: grosse frayeur en vol!

25 blessésPassagers projetés en l'air, atterrissage d'urgence: grosse frayeur en vol!

250 euros de dédommagement

Swiss confirme le retard au «Tages-Anzeiger» et le justifie par des conditions difficiles à destination. En raison du vent arrière et d'une piste d'atterrissage mouillée, l'équipage du cockpit aurait dû réduire le poids maximal du chargement. Les bagages ont donc été déchargés et quatre passagers ont été transférés. Ceux-ci ont eu droit à 250 euros par personne à titre de dédommagement.

Mais comment se fait-il qu'un avion, alors que les conditions à destination ne sont pas inhabituelles, ait un surpoids tel que tous les bagages doivent être déchargés? Swiss n'a pas répondu à cette question, ni à celle de savoir si l'avion n'avait pas été suffisamment ravitaillé.

Swiss regrette toutefois les désagréments causés et promet d'emporter «autant de bagages que possible» sur les prochains vols à destination de Florence, afin que les passagers reçoivent leurs bagages le plus rapidement possible.

Les plus lus

L'influenceur conservateur pro-Trump Charlie Kirk est mort
Enquête ouverte contre Julien Cohen, ancienne star d'«Affaire conclue»
Swiss décharge tous ses bagages et expulse quatre passagers!
Qui était Charlie Kirk, héraut du trumpisme auprès des jeunes Américains?
Cet homme est désormais plus riche qu'Elon Musk!
Laura Smet révèle pourquoi elle ne s'appelle pas Hallyday