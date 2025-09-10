Swiss décharge tous ses bagages et expulse quatre passagers!

Incident inhabituel à l'aéroport de Zurich: parce qu'un avion de Swiss s'avère trop lourd, la compagnie aérienne décharge sans hésiter tous ses bagages. En outre, quatre passagers quittent l'avion en échange d'un dédommagement.

Un avion de Swiss était trop lourd pour décoller. sda (Archivbild)

Oliver Kohlmaier

Mercredi matin, un vol Swiss de Zurich à Florence a subi un retard considérable. Ce n'est pas inhabituel en soi, mais la raison de ce retard était, elle, tout à fait insolite, comme l'a expliqué un passager au «Tages-Anzeiger».

Selon lui, le pilote a annoncé que l'avion ne pouvait pas décoller parce qu'il était tout simplement trop lourd. «On a ensuite dit que tous les bagages devaient rester à Zurich et seraient chargés sur le vol du soir», a rapporté l'homme.

Enfin, Swiss aurait également cherché des passagers qui seraient d'accord de quitter l'avion et de prendre le vol suivant, contre une compensation financière. Finalement, l'avion aurait décollé avec 45 minutes de retard en direction de Florence.

250 euros de dédommagement

Swiss confirme le retard au «Tages-Anzeiger» et le justifie par des conditions difficiles à destination. En raison du vent arrière et d'une piste d'atterrissage mouillée, l'équipage du cockpit aurait dû réduire le poids maximal du chargement. Les bagages ont donc été déchargés et quatre passagers ont été transférés. Ceux-ci ont eu droit à 250 euros par personne à titre de dédommagement.

Mais comment se fait-il qu'un avion, alors que les conditions à destination ne sont pas inhabituelles, ait un surpoids tel que tous les bagages doivent être déchargés? Swiss n'a pas répondu à cette question, ni à celle de savoir si l'avion n'avait pas été suffisamment ravitaillé.

Swiss regrette toutefois les désagréments causés et promet d'emporter «autant de bagages que possible» sur les prochains vols à destination de Florence, afin que les passagers reçoivent leurs bagages le plus rapidement possible.